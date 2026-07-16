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Новости

Регулятор ЮАР сообщил о трех случаях радиоактивного загрязнения на единственной в Африке АЭС

The Insider
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На атомной электростанции «Коберг» в ЮАР за последние две недели произошли три случая радиоактивного загрязнения, однако утечки радиоактивных веществ в окружающую среду не было. Об этом в четверг сообщил Национальный ядерный регулятор страны (NNR), передает Associated Press.

По данным регулятора, инциденты произошли 30 июня, 2 и 7 июля. Внутри станции было зафиксировано «повышенное содержание радиоактивных частиц в воздухе» — это случилось из-за отключения электропитания вентиляционных установок во время ремонтных работ. Все три эпизода удалось локализовать внутри станции, угрозы для населения не возникло.

Работники станции, которые могли подвергнуться облучению, прошли проверку. Зафиксированный у них уровень радиоактивного загрязнения оказался ниже дозы, которую человек получает при рентгене зубов. В NNR заявили, что продолжают инспекции, однако произошедшее «не соответствует критериям ядерного или радиологического инцидента или чрезвычайной ситуации» и не имело радиологических последствий за пределами станции.

«Коберг» — единственная коммерческая атомная электростанция в Африке. Она расположена примерно в 40 км к северу от Кейптауна, второго по величине города ЮАР, и была введена в строй в 1980-х годах, во времена апартеида. Два реактора станции вырабатывают около 5% электроэнергии страны. Оператором выступает государственная энергокомпания Eskom. Недавно срок эксплуатации реакторов продлили на двадцать лет — они смогут работать и после 2040 года.

ЮАР планирует строить новые атомные станции, чтобы поддержать энергосистему, которая сейчас основана на сжигании угля и с трудом обеспечивает растущее население страны. Собственные атомные программы развивают и другие африканские страны. Египет строит свою первую АЭС с четырьмя крупными российскими реакторами — по данным Всемирной ядерной ассоциации, станция должна заработать около 2030 года и давать примерно 10% электроэнергии страны.

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