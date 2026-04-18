В Германии за год обнаружили почти 3 тысячи кабанов, зараженных радиацией из-за последствий Чернобыля

В Германии продолжают фиксировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. В 2025 году среди убитых охотниками диких кабанов обнаружено 2927 особей с превышеним допустимого уровня радиации. Об этом пишет пишет Bild.

Проблема в том, что в некоторых регионах лесная почва до сих пор загрязнена цезием-137. Животные питаются грибами и растениями, которые накапливают цезий-137 из почвы. Период полураспада этого вещества составляет примерно 30 лет.

Если мясо животных превышает норму в 600 беккерелей на килограмм, оно не может поступать в продажу. Охотникам выплачивают компенсации за утилизацию дичи. За взрослого кабана платят €204,52, за молодого — €102,26. По сумме выплаченных компенсаций и ведется подсчет зараженных особей

Как пишет издание, больше всего случаев заражения фиксируют в южных и центральных регионах Германии — именно они сильнее всего пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В 2025 году больше всего таких кабанов выявили в Баварии (около 2,3 тыс.), Баден-Вюртемберге (491), Саксонии (109) и Тюрингии (18).

При этом эксперты отмечают, что ситуация постепенно улучшается: например, в 2022 году обнаружено около 7,5 тысячи таких кабанов.