Иран отпустил американку, задержанную в 2024 году. Трамп поблагодарил Тегеран за «жест доброй воли»

Глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил об освобождении гражданки США иранскими властями. По словам адвоката Джареда Генсера, речь идет о Дене Карари, обладающей американским и иранским гражданством.

«Иран разрешил гражданке США, незаконно задержанной в декабре 2024 года во время „президентства“ Сонного Джо Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится в безопасности за пределами Ирана и в хорошем состоянии. США ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана!»

— написал Трамп.

Адвокат Генсер уточнил, что его подзащитная Дена Карари удерживалась в Иране «по сфабрикованным обвинениям», а ее освобождение было бы невозможно без «чрезвычайных и неустанных усилий президента Трампа».

Газета New York Times в августе 2025 года писала, что Карари была задержана и лишена возможность покинуть Иран в декабре 2024-го. Из США в исламскую республику она прилетела для встречи с родственниками. По данным издания, она не находилась под арестом, но неоднократно подвергалась допросам. В 2025 году, после того как США вместе с Израилем нанесли авиаудары по Ирану, Карари предъявили обвинения в шпионаже.

Освобождение американки произошло на фоне очередного витка конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник, 13 июля, стало известно, что Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий против Ирана. Страны уже несколько дней подряд обмениваются авиаударами. Заключенный 17 июня Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании (предварительное соглашение об остановке огня) окончательно перестал действовать, по словам Трампа, 8 июля.