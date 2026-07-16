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Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli, объявивший об уходе из РФ два года назад, на самом деле продолжил продажи

The Insider
#Расследования#Торгово-экономическая деятельность
Фото: Danieli

Фото: Danieli

Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli два года назад заявил The Insider, что полностью ушел с российского рынка. Однако выяснилось, что это неправда: в 2025 году компания все еще продолжала продавать российским металлургам свою продукцию — и напрямую, и через якобы «более не контролируемую» российскую дочернюю фирму.

Danieli — один из лидеров мирового производства доменных печей, кузнечных прессов и прокатных станков. В 2024 году The Insider расследовал непрекращающуюся деятельность компании, так или иначе направленную на Россию. Компания тогда заверяла, что полностью ушла с российского рынка: свою бывшую «дочку» она якобы не контролирует, а прежние контракты были аннулированы, в связи с чем Danieli понесла убытки.

The Insider ознакомился с таможенными данными и выяснил, что в 2025 году Danieli завозила в Россию запасные части для ремонта сталепрокатных станов, для электросталеплавильного производственного участка (корпус рукавного фильтра вакууматора, устройство центрирования опорных роликов, устройства замены подшипников обжимной клети, стенд качающегося стола) и для зоны установки газоочистки. 

Эти товары получили металлургический завод «Балаково» в Саратовской области и дочернее предприятие самого Danieli — ООО «Даниели Волга» в Дзержинске Нижегородской области. Поставки осуществляли непосредственно дочерние фирмы Danieli, контролируемые материнской организацией, — Danieli Metallurgical Equipment and Service Co.,Ltd. (Китай) и Danieli Co. Ltd. (Таиланд). Всего было ввезено оборудования на $1,6 млн.

Такую же схему — объявить об уходе, но в действительности продолжить вести бизнес с Россией — используют многие европейские фирмы, деятельность которых расследовал The Insider, например Gühring, Beretta и DMG.

Редакция направила запрос в Danieli.

Для войны сталь — базовый ресурс. Россия обладает достаточными запасами железной руды, легирующих элементов и развитым сталелитейным производством, что в теории позволяет ей быть независимой в сфере стали и сплавов, прокатной продукции. Однако, как во многих других отраслях, независимость от импорта довольно условна, поскольку эффективные и современные предприятия работают на западных производственных линиях.

По данным корпорации «Чермет» за январь–февраль 2026 года, за указанный период в России было произведено 16,6 млн тонн железной руды, 8,3 млн тонн чугуна, 10,5 млн тонн стали, 9,3 млн тонн готового проката и 1,3 млн тонн труб. 

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