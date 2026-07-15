Приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать телефоны с приложением, позволяющим следить за их перемещениями — замглавы МВД Зубов

Трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, обяжут покупать мобильные телефоны, чтобы за ними можно было следить. Как передает РБК, об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.

«Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания. Это будет основа».

Также, по словам Зубова, на этот телефон будут приходить уведомления от государства: например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прийти куда-либо.

С сентября 2025 года трудовых мигрантов из безвизовых стран, живущих в Московском регионе, обязали устанавливать мобильное приложение «Амина», через которое МВД может отслеживать местоположение человека. Как пишет РБК со ссылкой на данные МВД, к середине декабря того же года более 139 тысяч человек сняли с миграционного учета из-за того, что в «Амине» не было их геоданных. Человека снимают с учета, если его локация не поступала в систему в течение более чем трех рабочих дней.