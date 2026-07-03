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«Ъ»: Правительство разработало поправки, позволяющие выдворять мигрантов за дискриминацию и неповиновение пограничникам

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Правительство подготовило ко второму чтению в Госдуме поправки в законопроект об обязательной депортации иностранцев. В перечень правонарушений, за которые грозит выдворение, хотят добавить неповиновение пограничникам. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Коммерсантъ». 

По данным издания, поправки уже одобрили в правительстве накануне, 2 июля. В перечень статей с безальтернативным выдворением иностранцев хотят добавить: 

  • дискриминацию (нарушение прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, возраста и религии) — ст. 5.62 КоАП РФ; 
  • неповиновение законному требованию пограничника — ст. 18.7 КоАП.

Законопроект, о котором идет речь, был разработан МВД и внесен в нижнюю палату парламента в конце марта этого года. Он был принят в первом чтении в мае. Документ предлагает обязательное выдворение иностранца в качестве наказаний за ряд правонарушений. Сейчас депортация является лишь одним из возможных наказаний. 

Среди перечисленных в документе первого чтения правонарушений, в частности, были участие в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП РФ), участие в несанкционированных митингах (5.38 КоАП РФ), принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке (5.40 КоАП РФ) и другие. 

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