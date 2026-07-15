Зеленский назвал главу «Нафтогаза» Корецкого «самым подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Зеленский объяснил этот выбор, помимо прочего, необходимостью подготовить страну к следующему отопительному сезону:

«Если мы входим в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны — подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций наверняка — самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины».

По словам главы государства, в среду Корецкий встречается с парламентской фракцией президентской партии «Слуга народа». Накануне, 14 июля, Верховная рада поддержала отставку Юлии Свириденко и всего правительства. До назначения нового премьера исполнять его обязанности будет вице-премьер Денис Шмыгаль.

Свириденко руководила правительством менее года — с июля 2025-го. Ее уход стал четвертой сменой главы правительства за время президентства Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что Свириденко предложили стать послом Украины в США, однако сама она пока не подтверждала переход на эту должность.

Корецкий возглавляет «Нафтогаз» с мая 2025 года и прежде не занимал должностей в правительстве. Его выбрал наблюдательный совет компании по итогам открытого конкурса. При назначении перед ним поставили задачи по подготовке к отопительному сезону, созданию запасов газа, восстановлению разрушенной российскими ударами инфраструктуры и увеличению собственной добычи, сообщали в «Нафтогазе».

Сергей Корецкий пришел в компанию после зимы, по итогам которой запасы газа в украинских хранилищах опустились до рекордно низкого уровня, пишет «Суспільне». На фоне российских ударов по газовой инфраструктуре «Нафтогаз» привлек кредиты украинских государственных банков на $250 млн, а также финансирование международных партнеров. В результате компания обеспечила бесперебойное снабжение населения газом, а в 2026 году начала создавать запасы на месяц раньше, чем годом ранее.

Источники «Суспільного» связывают выдвижение Корецкого с желанием Зеленского передать руководство правительством человеку, имеющему опыт работы в энергетике. По словам источников, после коррупционного скандала вокруг «Энергоатома» и отставки министра экономики Светланы Гринчук Корецкому уже предлагали заменить ее на посту. Он отказался и убедил президента, что во время отопительного сезона должен остаться во главе «Нафтогаза».

До перехода в «Нафтогаз» Корецкий руководил «Укрнафтой» и «Укртатнафтой», перешедшими под контроль государства в 2022 году. При Корецком компания также расширила сеть заправок за счет станций Glusco и Shell.

Корецкий начал карьеру в топливной группе «Континуум» охранником, затем стал финансовым директором, а в 2007 году возглавил управляющую компанию группы. В 2013-м он стал генеральным директором сети заправок WOG, а после ухода оттуда основал сеть кофеен Idealist.