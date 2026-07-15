ФСБ пыталась внедрить ИИ для тотального мониторинга медиасреды. Программисты не справились с задачей — «Важные истории»

Вторая служба ФСБ «по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом», больше известная борьбой с инакомыслием и оппозицией, последние два года пытается внедрить в свою работу искусственный интеллект. Работа над проектом «ПАУК» ведется уже около полутора лет, говорится в расследовании «Важных историй».

Задачу создать нейросетевого помощника спецслужбистам в рамках секретного проекта «ПАУК» (сокращение от «Портал аналитики и управления контентом») поставили весной 2024 года малоизвестной на тот момент казанской фирме «Микорд». Она также занималась разработкой единого реестра воинского учета — базы данных Минобороны с информацией о миллионах россиян.

Заказ казанский «Микорд» получил не напрямую, а через НИИ «Квант». Однако все указывает на то, что конечным пользователем системы «ПАУК» должна была стать Вторая служба.

Предполагалось, что «ПАУК» станет веб-краулером — программой, автоматически собирающей информацию с огромного массива сайтов. В проектной документации говорится, что дежурные сотрудники ситуационного центра ФСБ ежедневно следят за новостями в российских и зарубежных СМИ, а затем готовят сводку для руководителей ФСБ. «ПАУК» должен был облегчить и автоматизировать их работу.

Сервис должен был автоматически собирать интересующие ФСБ публикации и загружать их на внутренний портал, чтобы дежурный сотрудник мог лишь отобрать новости для сводки. С помощью встроенной большой языковой модели (LLM) сотрудники ФСБ в интерфейсе чат-бота получили бы возможность искать информацию не только в СМИ, но и во внутренних материалах спецслужбы.

По информации «Важных историй», у ФСБ есть центральная оперативная база данных, куда заносят слухи, донесения и информацию из уголовных дел. Бывший сотрудник ФСБ Александр Федотов ранее рассказывал The Insider о существовании отдельной базы с информацией о россиянах, в которую добавляют личные данные активистов и участников митингов. Как отмечают журналисты, ИИ-ассистент мог бы упростить работу сотрудникам ФСБ с этим большим массивом неструктурированной информации.

Из ФСБ «Микорду» был передан массив реальных новостных сводок, составленных Второй службой, который использовался разработчиками для тестирования LLM. Оказалось, что одними из ключевых источников информации для спецслужбистов стали независимые издания, включая The Insider. Чаще всего дежурные сотрудники использовали публикации «Активатики» — медиа о гражданском активизме и репрессиях в России. На независимые СМИ пришлось больше 10% всех интересовавших ФСБ новостей.