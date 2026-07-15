Украина получила от ЕС разрешение закупить у Китая компоненты для своих беспилотников на средства, выделенные в рамках европейского кредита. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Киев сможет потратить на эту покупку часть средств из первого транша в размере 6 млрд евро.

Для этого Украина получила специальное разрешение от Брюсселя. По условиям кредита, оборонная продукция, закупаемая за счет средств ЕС, должна поступать из Евросоюза, Украины или одобренных партнеров — например, Канады. Есть и исключения: если товары не могут быть получены из указанных стран достаточно быстро или в необходимых Украине количествах, Киев может обратиться в Брюссель за разрешением на их закупку у других поставщиков.

Как отмечает FT, закупки вооружений также не должны «противоречить интересам безопасности и обороны» ЕС. В то же время это решение закупать детали для БПЛА у Китая свидетельствует о сохраняющихся пробелам в оборонном производстве ЕС, пишет газета.

Закупки свидетельствуют и о роли Китая в снабжении обеих сторон этой войны — не только Украины, но и России. Весной этого года стало также известно, что Китай тайно проводил обучение российских военных на своей территории. Часть из них после этого уезжала на войну в Украину.

В начале этого года Евросоюз одобрил выдачу кредита Украине на €90 млрд. Две трети из них — 60 млрд евро — зарезервированы для оборонных закупок, остальные — на поддержку государственного бюджета.