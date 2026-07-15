ВСУ сообщили об атаке по меньшей мере на 20 судов в Черном море

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил об атаке на 20 судов в Черном море в ночь на среду, 15 июля. Последние десять дней атаки его подразделения в основном сосредотачивались на акватории Азовского моря — там за этот период были подбиты более сотни российских судов.

Под атаку, в частности, попали 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир. Как правило, Бровди публикует видеоподтверждение ударов, но в этот раз он пообещал опубликовать официальный отчет с видео позднее.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ публикует видео с камер наблюдения на побережье. На кадрах видны всполохи в открытом море. «Можем подтвердить как минимум 7 (семь) пораженных танкеров и не только», — пишут авторы.