ВСУ сообщили об атаке по меньшей мере на 20 судов в Черном море

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил об атаке на 20 судов в Черном море в ночь на среду, 15 июля. Последние десять дней атаки его подразделения в основном сосредотачивались на акватории Азовского моря — там за этот период были подбиты более сотни российских судов.
Под атаку, в частности, попали 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир. Как правило, Бровди публикует видеоподтверждение ударов, но в этот раз он пообещал опубликовать официальный отчет с видео позднее.
Украинский мониторинговый канал Supernova+ публикует видео с камер наблюдения на побережье. На кадрах видны всполохи в открытом море. «Можем подтвердить как минимум 7 (семь) пораженных танкеров и не только», — пишут авторы.
Бровди называет эту операцию «МоЛоЧКа», расшифровывая ее как «МОсква Ляже Через Крим» (Москва падет через Крым).
В своем Telegram-канале он также ответил на обвинения со стороны главы российского МИД Сергея Лаврова в пиратстве. Накануне на пресс-конференции тот обвинил Киев в терроризме:
«Это уже даже не пиратство, [то], чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям, просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, кстати сказать, и на африканском континенте».
В ответ ему Бровди написал: «Никакого пиратства, Лавров, — просто бизнес. Ваш, кровавый».
За последние десять дней Силы беспилотных систем ВСУ сообщили об атаке в общей сложности на 116 судов в Азовском море. На фоне участившихся атак в этом районе российские власти временно остановили судоходство по Азово-Донскому морскому каналу, который связывает Дон с Азовским морем.