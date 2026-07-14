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Новости

Австралия первой в мире создаст правительственный «Офис ИИ» для координации регулирования технологии

The Insider
Фото: REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Фото: REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Австралия создаст при правительстве специальный орган, который займется разработкой стандартов в области искусственного интеллекта, сообщает Reuters. «Офис ИИ» появится в структуре департамента премьер-министра и кабинета министров и обеспечит единый подход к технологии со стороны всех ведомств. Власти рассчитывают найти баланс между привлечением инвестиций и эффективным регулированием ИИ.

Ожидается, что премьер-министр Энтони Албанезе объявит об инициативе в среду в ходе программного выступления в Сиднее. По данным агентства, опирающегося на текст речи, имеющийся в его распоряжении, Албанезе скажет:

«До сих пор мы реагировали от проблемы к проблеме, от сектора к сектору. Но точно так же, как государство вырабатывало скоординированные подходы к другим значимым технологиям — от гражданской авиации в 1920-х до генетики в 1990-х, — мы должны сделать это и с ИИ».

По словам Албанезе, такой подход будет применен впервые в мире и повысит привлекательность Австралии для инвестиций в ИИ, поскольку сделает процесс согласований более прозрачным, а соблюдение требований — проще.

Австралия стремится позиционировать себя как одного из лидеров в области ИИ и глобальный хаб для дата-центров. Одновременно в стране звучат призывы к более жесткому регулированию по мере распространения технологии в экономике. Растут опасения, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест и росту цен на электроэнергию, создаст угрозы безопасности и интеллектуальной собственности, а расширение дата-центров, потребляющих огромные объемы воды, нанесет ущерб окружающей среде.

Сейчас в Австралии нет специальных законов об ИИ — власти опираются на законодательство о защите персональных данных и прав потребителей, а также на добровольный этический кодекс в сфере ИИ.

Технологические компании всё чаще объявляют о массовых сокращениях из-за развития искусственного интеллекта — например, американский IT-гигант Oracle весной уволил 30 тысяч сотрудников, которых заменила нейросеть, обученная в том числе самими уволенными.

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