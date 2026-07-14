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Новости

Три немецких банка подали в суд на газовый холдинг Linde Group из-за отмененного по причине войны российского проекта

The Insider
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В Земельном суде Франкфурта-на Майне началось рассмотрение иска Deutsche Bank к газовому холдингу Linde Group. Причиной иска стал авансовый платеж, полученный Linde Group от российской компании «РусХимАльянс» под гарантии от немецких банков на строительство газоперерабатывающего завода в России. После начала войны в Украине Linde Group свернула свою деятельность в России, но аванс вернуть не смогла. Председательствующая судья во время заседания заявила, что банк не несет ответственности за возникший риск. Представитель банка приветствовал это решение, но от комментариев отказался. Следующее заседание назначено на 20 октября. Об этом сообщает Der Spiegel. 

Deutsche Bank, HypoVereinsbank и Commerbank подали иски против Linde Group на общую сумму около €810 млн, рассказало издание Handelsblatt. В рамках совместного проекта «РусХимАльянса» и Linde Group планировалось строительство в Усть-Луге комплекса по переработке и сжижению газа. После начала войны проект свернули, а «РусХимАльянс» обратился в суд, с требованием взыскать выплаченный аванс с банков-гарантов. Российский суд арестовал имущество банков в России. В итоге пять банков-гарантов (кроме трех вышеупомянутых в сделке участвовали еще и BayernLB и LBBW) понесли ущерб на общую сумму в €1,11 млрд.

В начале года компания Wintershall DEA, входящая в концерн BASF, получила от немецкого правительства компенсацию за конфискацию своих российских активов. Компания смогла претендовать на эти выплаты благодаря государственным гарантиям на инвестиции в российские газовые месторождения, полученным в 2016 году. В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли Wintershall DEA и австрийской OMV в совместных предприятиях (СП) с «Газпромом» будут в принудительном порядке проданы российским собственникам. Wintershall владела долями в двух СП по разработке ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Кроме того, Wintershall принадлежали 35% в «Севернефтегазпроме» — операторе разработки Южно-Русского месторождения.

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