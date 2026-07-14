Домен t.me для ссылок в Telegram перестал открываться по всему миру

Пользователи мессенджера Telegram с вечера 13 июля заметили проблему с работой короткого домена t.me. Из-за этого ссылки на сообщения или посты в мессенджере частично не работают.

Что случилось?

Ссылки, в которых содержится указанный домен, по-прежнему без перебоев работают внутри самого приложения или в его веб-версии. Однако при попытке перейти по Telegram-ссылке напрямую из браузера он выдает ошибку.

Само приложение при этом продолжает работать без сбоев: основная инфраструктура мессенджера и его сайт используют другие домены.

Издание «Код Дурова» при этом отмечает, что у некоторых пользователей ссылки могут по-прежнему работать, если они сохранились в локальном кэше устройства или интернет-провайдера.

Сейчас при копировании ссылок из Telegram он автоматически предлагает ссылку в формате telegram.me вместо t.me, однако она также отображается некорректно.