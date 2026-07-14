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Новости

Домен t.me для ссылок в Telegram перестал открываться по всему миру

The Insider
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Пользователи мессенджера Telegram с вечера 13 июля заметили проблему с работой короткого домена t.me. Из-за этого ссылки на сообщения или посты в мессенджере частично не работают. 

Что случилось? 

Ссылки, в которых содержится указанный домен, по-прежнему без перебоев работают внутри самого приложения или в его веб-версии. Однако при попытке перейти по Telegram-ссылке напрямую из браузера он выдает ошибку. 

Само приложение при этом продолжает работать без сбоев: основная инфраструктура мессенджера и его сайт используют другие домены. 

Издание «Код Дурова» при этом отмечает, что у некоторых пользователей ссылки могут по-прежнему работать, если они сохранились в локальном кэше устройства или интернет-провайдера. 

Сейчас при копировании ссылок из Telegram он автоматически предлагает ссылку в формате telegram.me вместо t.me, однако она также отображается некорректно. 

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В чем причина? 

Накануне, 13 июля, по данным сервиса WHOIS, у t.me появился статус serverHold — его присваивает оператор реестра домена. Хотя домен де-факто остается за владельцем (срок его регистрации истекает только в мае 2035 года), он перестает автоматически преобразовываться в IP-адрес и из-за этого недоступен пользователям. Статус serverHold означает, что домен больше не активирован в системе доменных имен DNS.

Указанный домен относится к доменной зоне Черногории. Основным регистратором в стране является компания doMEn — она управляет доменной зоной. 

Из-за чего приостановлена его работа, неясно. «Код Дурова» пишет, что такой статус может применяться из-за юридических споров, внутренних проверок, требований правоохранительных органов, нарушений правил реестра или же технической ошибки. 

Администрация мессенджера Telegram не комментировала сбои. Основатель Павел Дуров в своем Twitter отметил черногорскую компанию и написал: «Ссылки t.me перестали работать. Не могли бы вы разобраться в этом?🙏»

X (Twitter)https://twitter.com/durov/status/2076836338117046660

В комментариях к посту Дурова пользователи также предположили, что причина сбоя может быть и со стороны компании GoDaddy, которая занимается регистрацией доменных имен. Накануне под американские санкции попал FIRST VPN SERVICE и в пресс-релизе Министерства финансов фигурирует его адрес на домене t.me. После этого GoDaddy могла по ошибке отключить весь домен. Подтверждения этой теории, однако, нет. 

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