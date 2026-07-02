В даркнете начали продавать слитые переписки пользователей клиента Telega, написал ведущий ВГТРК. Позже он удалил публикацию

Ведущий ВГТРК Эдуард Петров вечером 1 июля рассказал, что в даркнете появились предложения о продаже слитых переписок пользователей, которые использовали Telega — неофициальный клиент мессенджера Telegram. Спустя время он удалил публикацию, назвав эту информацию непроверенной.
В изначальной публикации ведущий ссылался на неназванного «осведомленного источника». Он утверждал, что переписки пользователей Telega хакеры предлагали по тарифу: 100 последних сообщений из чатов любых 10 пользователей за 155 тысяч рублей. Пост вышел в пять вечера 1 июля.
Спустя пару часов на публикацию отреагировала команда Telega. Там назвали пост «вбросом», у которого нет никаких подтверждений:
«Такой „слив“ технически невозможен. Несмотря на это, команда проекта уже больше часа ищет любые возможные источники этой информации».
Позже ведущий ВГТРК удалил публикацию.
«Как выяснилось после дополнительного расследования, наш источник не предоставил ни одного доказательства — ни скриншотов, ни технических данных, ни подтверждения реальных сделок. Информация оказалась непроверенной», — написал он, добавив, что приносит извинения тем, кто успел ее увидеть.
Неофициальный клиент, или «форк» Telegram стал популярен на фоне блокировок мессенджера российскими властями. В магазинах он появился еще в начале прошлого года, а активно рекламироваться в самом мессенджере начал осенью 2025-го. Создатели приложения обещали его «работу без ограничений» и возможность звонков без VPN.
Сервис с самого начала заподозрили в связях с корпорацией VK — выяснилось, что его создатели ранее работали с компанией. Бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко писал, что мессенджер использует инфраструктуру VK как минимум для голосовых вызовов. Позже аналитики сообщили, что мессенджер может перехватывать трафик пользователей, а его владельцы — видеть всю их активность, в том числе переписку.
В начале апреля Cloudflare пометил рабочие домены Telega как «шпионские», позже мессенджер пропал из App Store, а в конце июня его разработчики объявили о закрытии проекта и прекращении работы с 1 июля.