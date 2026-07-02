В даркнете начали продавать слитые переписки пользователей клиента Telega, написал ведущий ВГТРК. Позже он удалил публикацию

Неофициальный клиент, или «форк» Telegram стал популярен на фоне блокировок мессенджера российскими властями. В магазинах он появился еще в начале прошлого года, а активно рекламироваться в самом мессенджере начал осенью 2025-го. Создатели приложения обещали его «работу без ограничений» и возможность звонков без VPN.

Сервис с самого начала заподозрили в связях с корпорацией VK — выяснилось, что его создатели ранее работали с компанией. Бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко писал, что мессенджер использует инфраструктуру VK как минимум для голосовых вызовов. Позже аналитики сообщили, что мессенджер может перехватывать трафик пользователей, а его владельцы — видеть всю их активность, в том числе переписку.

В начале апреля Cloudflare пометил рабочие домены Telega как «шпионские», позже мессенджер пропал из App Store, а в конце июня его разработчики объявили о закрытии проекта и прекращении работы с 1 июля.