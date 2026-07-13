Евросоюз выделил Молдове €120 млн на ПВО. Утром на территории страны взорвался российский дрон

Совет ЕС 13 июля одобрил пакет помощи Молдове: республика получит €120 млн на укрепление противовоздушной обороны. Ожидается, что выделенные средства позволят «молдавским вооруженным силам повышать оперативную эффективность и лучше защищать гражданское население».

Деньги на поддержку молдавских систем ПВО средней дальности будут отправлены через Европейский фонд мира (EPF) — механизм, с помощью которого Евросоюз финансирует оборонный потенциал третьих государств, а также помогает региональным и международным организациям в военных и оборонных вопросах.

Благодаря этому траншу общая поддержка ЕС Молдовы через EPF увеличилась до €317 млн. В мае глава европейской дипломатии Кая Каллас во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду уже анонсировала выделение пакета на €120 млн, который, по ее словам, сделает республику крупнейшей страной — бенефициаром EPF после Украины. Последняя на фоне российской агрессии уже получила из фонда более €11 млрд.

Решение ЕС совпало с новостями о залете российского беспилотника «Герань-2», известного больше как иранский «Шахед», на территорию Молдовы. В ночь на 13 июля в районе села Копанка Каушанского района упал и взорвался дрон, вторгшийся в воздушное пространство республики во время воздушных атак РФ на Одесскую область Украины.

Российские БПЛА попадают в воздушное пространство Молдовы не в первый раз. Во время визита Каллас в Кишинев в небе республики также был замечен беспилотник.