Французский бизнесмен, глава пророссийского объединения в Новой Зеландии и два священнослужителя РПЦЗ получили гражданство России

Французский предприниматель Патрик Хоффманн основал в 2005 году в Липецкой области группу компаний «Отрада», которая занимается свиноводством, селекцией и производством племенных животных. До переезда в Россию он, по его собственным словам, работал во французской ядерной ракетной промышленности. Более 20 лет назад французский инвестор пригласил его руководить реконструкцией свинофермы в Белгородской области, после чего Хоффманн запустил собственный проект в Липецке.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Хоффманн заявлял, что намерен продолжать работу в России. В 2022 году «Отрада» открыла в Липецкой области центр генетического материала свиней мощностью до 350 тысяч доз в год. Сам предприниматель тогда писал, что проект может вызвать критику из-за западных санкций, однако считал, что развитие российского свиноводства способствует решению проблем голода и изменения климата.

В августе 2024 года Хоффманн оставил должности генерального директора нескольких российских юридических лиц группы, включая «Отраду Фармз», «Отраду Ген», «Евро Агро» и «Евро Ланд». По актуальным данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 40,87% зарегистрированной в Калининграде холдинговой компании «Отрада Инвестментс», которая владеет предприятиями группы.