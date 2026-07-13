Французский бизнесмен, глава пророссийского объединения в Новой Зеландии и два священнослужителя РПЦЗ получили гражданство России

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому предпринимателю Патрику Хоффманну, основавшему в Липецкой области свиноводческую группу «Отрада», председателю Русского клуба Веллингтона Виктору Гайдучу, двум священнослужителям Русской православной церкви за границей, а также французскому адвокату Алену Дюфло. Дюфло возглавляет юридическое бюро, которое оказывает русскоязычным клиентам помощь с получением вида на жительство и статуса беженца во Франции, визами, налогами и защитой при международном розыске.
Кроме них, гражданство получили немецкий тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель, участвовавшая в фестивале «Спасская башня», сирийский военный журналист Ияд Альхуссейн, как его называет ТАСС, и другие иностранцы. Всего в указе, опубликованном 13 июля, перечислены 12 взрослых и трое детей.
Патрик Хоффманн — основатель свиноводческой группы «Отрада»
Французский предприниматель Патрик Хоффманн основал в 2005 году в Липецкой области группу компаний «Отрада», которая занимается свиноводством, селекцией и производством племенных животных. До переезда в Россию он, по его собственным словам, работал во французской ядерной ракетной промышленности. Более 20 лет назад французский инвестор пригласил его руководить реконструкцией свинофермы в Белгородской области, после чего Хоффманн запустил собственный проект в Липецке.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Хоффманн заявлял, что намерен продолжать работу в России. В 2022 году «Отрада» открыла в Липецкой области центр генетического материала свиней мощностью до 350 тысяч доз в год. Сам предприниматель тогда писал, что проект может вызвать критику из-за западных санкций, однако считал, что развитие российского свиноводства способствует решению проблем голода и изменения климата.
В августе 2024 года Хоффманн оставил должности генерального директора нескольких российских юридических лиц группы, включая «Отраду Фармз», «Отраду Ген», «Евро Агро» и «Евро Ланд». По актуальным данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 40,87% зарегистрированной в Калининграде холдинговой компании «Отрада Инвестментс», которая владеет предприятиями группы.
Виктор Гайдуч — руководитель организаций российских соотечественников в Новой Зеландии
Виктор Гайдуч возглавляет Русский клуб Веллингтона и Координационный совет общественных объединений российских соотечественников в Новой Зеландии. Этот совет был создан при участии русскоязычных организаций страны и сотрудничает с российским посольством: официальный портал Всемирного координационного совета соотечественников называет Гайдуча его председателем, а сайт посольства России — руководителем Русского клуба Веллингтона.
В 2022 году посол России в Новой Зеландии вручил Гайдучу «Почетный знак соотечественника» Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Награду, как сообщало посольство, он получил за вклад в объединение русскоязычной общины и сохранение русского языка и культуры.
После начала войны на Донбассе Русский клуб Веллингтона при участии Гайдуча проводил митинги и сбор средств для жителей Донецкой и Луганской областей. В 2014 году клуб организовал благотворительный концерт, а собранные деньги позднее перевел московскому фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы», который вывозил детей из неподконтрольных Украине районов Донбасса на лечение в Россию. Сам клуб называл происходившее «военными действиями на юго-востоке Украины», а в публикации об акции утверждалось, что ее организаторы требовали прекратить обстрелы Донецка и Луганска украинскими силами.
Украинский сайт «Миротворец» внес Гайдуча в свою базу, назвав его распространителем российской пропаганды и участником деятельности в интересах Москвы.
Епископ Спиридон и протоиерей Владимир Бойков — священнослужители РПЦЗ
Российское гражданство получили два священнослужителя Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) — епископ Спиридон, в миру Сергей Гусаков, и протоиерей Владимир Бойков. Спиридон родился в 1959 году в Кропоткине Краснодарского края, затем служил за пределами России. В феврале 2026 года его возвели в сан архимандрита и рукоположили во епископа. На официальных ресурсах РПЦЗ он упоминается как епископ, связанный с Торонтской, а позднее с Чикагской и Средне-Американской епархией.
Владимир Бойков родился в Австралии и много лет служит в Новой Зеландии. Он является благочинным приходов РПЦЗ в стране и настоятелем храмов в Окленде и Веллингтоне. В интервью Бойков рассказывал, что был направлен в Новую Зеландию в середине 2000-х годов для работы с русскоязычной эмиграцией. Позднее он также участвовал в миссионерских и благотворительных проектах РПЦЗ.
РПЦЗ возникла после революции как церковная структура русской эмиграции и десятилетиями противостояла Московскому патриархату, считая его зависимым от советских властей. В 2007 году стороны восстановили каноническое общение, после чего РПЦЗ стала самоуправляемой частью Русской православной церкви: она сохранила собственное руководство и зарубежные епархии, но признает патриарха Московского главой общей Русской церкви.
После начала полномасштабной войны представители РПЦЗ называли ее братоубийственной и призывали к прекращению боевых действий, однако церковь не разорвала отношений с Московским патриархатом и официально не осудила вторжение России в Украину. Ее архиереи также выступали в защиту Украинской православной церкви, исторически связанной с Москвой, от давления украинских властей.
Французский адвокат, немецкий тренер и сирийский военный журналист
Среди получивших российское гражданство — французский адвокат Ален Жорж Андре Дюфло. Он возглавляет французское бюро Duflot & Associés, которое вместе с российским адвокатом Дмитрием Анцуповым оказывает услуги русскоязычным клиентам во Франции и России. Среди направлений работы на сайте названы получение вида на жительство во Франции, оформление статуса беженца через OFPRA и CNDA, визовые и налоговые вопросы, а также защита людей, объявленных в международный розыск по линии Интерпола.
Гражданство также получила немецкий тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель. По данным ТАСС, она специализируется на подготовке тяжеловозных пород лошадей и участвовала в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», где выступала с владимирскими тяжеловозами.
Кроме того, российское гражданство получили:
- Ияд Альхуссейн — уроженец Сирии, которого ТАСС называет военным журналистом; вместе с ним гражданство получили двое его детей, Зейн Алабидин и Мира;
- Эдуардо Веас Иниеста — уроженец Испании 1994 года рождения; The Insider обнаружил приказ о его зачислении в Московский авиационный институт в 2018 году на зачоное отделение по специальности «менеджмент»;
- Лин Дауд, родившаяся в Сирии в 1996 году;
- Анжелика Карчевская, родившаяся в Венгрии в 1969 году;
- Валентин Лосев, родившийся в Казахстане в 1962 году.
Этим же указом российское гражданство получил бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк, который с 2018 года возглавляет дизайн Citroën. Ранее он работал в BMW и участвовал в создании BMW X5 второго поколения и первого BMW X6. Подробнее о Леклерке The Insider рассказывал в отдельном материале.