Работающий главным дизайнером Citroën создатель BMW X5 и X6 получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому автомобильному дизайнеру Пьеру Леклерку, который сейчас возглавляет дизайн Citroën. Имя Леклерка указано в опубликованном 13 июля президентском указе: в документе говорится, что он родился 29 июля 1972 года в Бельгии. Причины получения им российского гражданства не называются.

Леклерк руководит дизайном Citroën с ноября 2018 года. Компания продолжает называть его главой дизайнерского подразделения: в апреле 2026 года он представлял оформление нового гоночного автомобиля Citroën для чемпионата Formula E. До прихода во французскую компанию Леклерк работал в BMW, Great Wall Motors и Kia.

Наиболее известные работы Леклерка — экстерьер BMW X5 второго поколения и первого кроссовера-купе BMW X6. BMW указывала Леклерка как дизайнера экстерьера концепта X6, показанного в 2007 году. Впоследствии он возглавил дизайн спортивного подразделения BMW M.

В 2013 году Леклерк ушел из BMW и возглавил дизайн китайского автоконцерна Great Wall Motors, а в 2017 году перешел в Kia, где отвечал за долгосрочную стратегию дизайна. Уже через год он занял нынешнюю должность в Citroën. Леклерк окончил калифорнийский ArtCenter College of Design по специальности «транспортный дизайн», а в начале карьеры работал в итальянской студии Ghia.

Владеющий Citroën концерн Stellantis после российского вторжения в Украину приостановил импорт и экспорт автомобилей из России, а в апреле 2022 года остановил производство на заводе в Калуге, объяснив решение санкциями и логистическими трудностями. В 2024 году российская компания начала собирать там Citroën C5 Aircross из китайских комплектов. Stellantis заявляла, что не контролирует эти операции, и признала убыток в размере €144 млн из-за утраты российского бизнеса.