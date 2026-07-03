BMW признала сборку в России авто «из оставшихся с 2022 года деталей». Но в Калининграде производят и ранее не выпускавшуюся там BMW X6 40d

Немецкий концерн BMW подтвердил, что калининградский завод «Автотор» с 2025 года собирает ограниченные партии автомобилей марки из комплектов, якобы оставшихся после прекращения сотрудничества в 2022 году. При этом завод заявлял о начале выпуска дизельного BMW X6 40d — модели, которую, как указывают отраслевые эксперты, ранее в Калининграде не производили.

Об этом «Радио Свобода» сообщила представительница BMW Group Каролин Бахманн. По ее словам, «Автотор» использует старые, частично устаревшие комплекты, оставшиеся у предприятия после ухода BMW из России. Несанкционированная сборка, как утверждает Бахманн, продолжается «до настоящего времени в нерегулярном режиме».

BMW также заявила, что проинформировала государственные органы, продавцов и потенциальных покупателей о рисках, связанных с покупкой и использованием таких машин. В компании не уточнили, какие именно меры предприняли власти или дилеры после этого предупреждения.

В мае «Автотор» сообщил о начале сборки BMW X6 40d. «Радио Свобода» отмечает, что этот автомобиль прежде не выпускался на калининградском заводе. Эксперты автомобильной отрасли указывали, что производство новой для предприятия модели потребовало бы не только складских запасов: для сборки одного автомобиля нужны тысячи компонентов от сотен поставщиков. Собеседники издания допускают, что часть деталей BMW или совместимых компонентов могла попадать в Россию через посредников, параллельный импорт и третьи страны.

Эксперт по автомобильной промышленности Кристофер Людвиг также обратил внимание на риск проблем с электроникой, программным обеспечением и качеством сборки. Без инженерного и технологического контроля BMW автомобили могут не получать официальных обновлений, а программное обеспечение отдельных систем могло быть заменено или перепрограммировано, считает он.

В феврале автомобильный эксперт Сергей Асланян в комментарии The Insider уже говорил о возобновлении сборки BMW в Калининграде. Он утверждал, что после 2025 года «Автотор» начал выпускать BMW X5 и X6 в топовых комплектациях, а затем — BMW X7. Тогда Асланян также отмечал, что российское подразделение BMW продолжает работать, дилеры принимают заказы, проводят ремонт и обеспечивают автомобили запчастями, несмотря на объявленный концерном уход с российского рынка.

По данным «Радио Свобода», «пиратские» BMW калининградской сборки появились в продаже в марте 2025 года. Три модели внедорожников предлагают за 11,9–12,9 млн рублей — на несколько миллионов дешевле сопоставимых машин, которые ввозят в Россию по схемам параллельного импорта.