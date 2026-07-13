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Новости

Москву и Подмосковье атаковали более 350 дронов, три человека погибли. В Ставропольском крае после атаки вспыхнул пожар в промышленной зоне

The Insider
Воробьёв LIVE / Telegram

Воробьёв LIVE / Telegram

Три человека погибли, еще пять получили ранения в результате атаки беспилотников на Московскую область в ночь на 13 июля, утверждает губернатор региона Андрей Воробьëв. По его словам, трагедия случилась в поселке Пионерский городского округа Истра, где упал один из дронов. Там также загорелись пять частных домов.

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В деревне Бабкино того же округа повреждены еще два жилых здания. В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, пострадали два человека, повреждены стена и окна здания. В Можайске у многоквартирного дома повреждены карниз и остекление двух окон, пострадавших там нет. Всего над территорией Московской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили или подавили 81 беспилотник, добавил глава региона.

Изображение из галереи

Воробьёв LIVE / Telegram

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Всего с вечера 12 июля Москву и область атаковали более 350 дронов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, бóльшую часть беспилотников сбили «на дальних подступах», еще 50 уничтожили на подлете к Москве.

Во Владимире упавший беспилотник выбил окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Из здания эвакуировали 39 человек, в том числе восьмерых детей. По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.

О взрывах и пожаре также сообщали жители Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров написал, что возгорание произошло в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа. По его данным, никто не пострадал.

The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, которая зафиксировала тепловую аномалию в этой промышленной зоне в ночь на 13 июля. По данным открытых карт, в районе аномалии находятся несколько производственных и складских объектов. На спутниковых снимках одного из участков видны резервуары, по внешнему виду напоминающие нефтебазу. При этом данные NASA Firms не позволяют точно определить, какой именно объект горел.

Пожар в промышленной зоне в хуторе Вязники Ставропольского края

Пожар в промышленной зоне в хуторе Вязники Ставропольского края

NASA Firms

Издание Astra изучило видео очевидцев и пришло к выводу, что после атаки загорелась нефтебаза рядом с железной дорогой.

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Это уже вторая нефтебаза в хуторе Вязники, атакованная за последнюю неделю.

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2

В ночь на 9 июля беспилотники атаковали другой объект, расположенный примерно в 1,2 км от места нового пожара. «Коммерсантъ» писал, что эта нефтебаза относится к АО «НК Роснефть-Ставрополье».

В порту «Кавказ» в Краснодарском крае после атаки горят комплекс по перегрузке нефтепродуктов и железнодорожная станция, пишет мониторинговая группа «Крымский ветер». The Insider обнаружил тепловые аномалии в районе порта и железнодорожных путей, ведущих к нему. 

Тепловые аномалии в районе порта «Кавказ» в Краснодарском крае

Тепловые аномалии в районе порта «Кавказ» в Краснодарском крае

NASA Firms

Терминал мощностью около 3 млн тонн в год используется для перевалки нефти и мазута между железнодорожными цистернами, автоцистернами и судами, следует из открытых источников. В его состав входят резервуарный парк объемом около 100 тысяч кубометров и железнодорожные эстакады для слива топлива. Порт «Кавказ» связан с Крымом Керченской паромной переправой и используется в том числе для поставок топлива на полуостров.

ФСБ в свою очередь отчиталась о предотвращении масштабных атак дронов на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. В спецслужбе утверждают, что задержали предполагаемых исполнителей и их пособников. Их количество и другие сведения о задержанных ведомство не привело.

По версии ФСБ, украинские спецслужбы переправили в Брянскую область FPV-дроны, боевые части и мобильные станции управления. Оборудование якобы доставили в контейнерах при помощи беспилотников самолетного типа и аэростатов.

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