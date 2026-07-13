Москву и Подмосковье атаковали более 350 дронов, три человека погибли. В Ставропольском крае после атаки вспыхнул пожар в промышленной зоне

Три человека погибли, еще пять получили ранения в результате атаки беспилотников на Московскую область в ночь на 13 июля, утверждает губернатор региона Андрей Воробьëв. По его словам, трагедия случилась в поселке Пионерский городского округа Истра, где упал один из дронов. Там также загорелись пять частных домов.
В деревне Бабкино того же округа повреждены еще два жилых здания. В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, пострадали два человека, повреждены стена и окна здания. В Можайске у многоквартирного дома повреждены карниз и остекление двух окон, пострадавших там нет. Всего над территорией Московской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили или подавили 81 беспилотник, добавил глава региона.
Всего с вечера 12 июля Москву и область атаковали более 350 дронов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, бóльшую часть беспилотников сбили «на дальних подступах», еще 50 уничтожили на подлете к Москве.
Во Владимире упавший беспилотник выбил окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Из здания эвакуировали 39 человек, в том числе восьмерых детей. По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.
О взрывах и пожаре также сообщали жители Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров написал, что возгорание произошло в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа. По его данным, никто не пострадал.
The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, которая зафиксировала тепловую аномалию в этой промышленной зоне в ночь на 13 июля. По данным открытых карт, в районе аномалии находятся несколько производственных и складских объектов. На спутниковых снимках одного из участков видны резервуары, по внешнему виду напоминающие нефтебазу. При этом данные NASA Firms не позволяют точно определить, какой именно объект горел.
Издание Astra изучило видео очевидцев и пришло к выводу, что после атаки загорелась нефтебаза рядом с железной дорогой.
Это уже вторая нефтебаза в хуторе Вязники, атакованная за последнюю неделю.
В ночь на 9 июля беспилотники атаковали другой объект, расположенный примерно в 1,2 км от места нового пожара. «Коммерсантъ» писал, что эта нефтебаза относится к АО «НК Роснефть-Ставрополье».
В порту «Кавказ» в Краснодарском крае после атаки горят комплекс по перегрузке нефтепродуктов и железнодорожная станция, пишет мониторинговая группа «Крымский ветер». The Insider обнаружил тепловые аномалии в районе порта и железнодорожных путей, ведущих к нему.
Терминал мощностью около 3 млн тонн в год используется для перевалки нефти и мазута между железнодорожными цистернами, автоцистернами и судами, следует из открытых источников. В его состав входят резервуарный парк объемом около 100 тысяч кубометров и железнодорожные эстакады для слива топлива. Порт «Кавказ» связан с Крымом Керченской паромной переправой и используется в том числе для поставок топлива на полуостров.
ФСБ в свою очередь отчиталась о предотвращении масштабных атак дронов на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. В спецслужбе утверждают, что задержали предполагаемых исполнителей и их пособников. Их количество и другие сведения о задержанных ведомство не привело.
По версии ФСБ, украинские спецслужбы переправили в Брянскую область FPV-дроны, боевые части и мобильные станции управления. Оборудование якобы доставили в контейнерах при помощи беспилотников самолетного типа и аэростатов.