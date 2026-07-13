Москву и Подмосковье атаковали более 350 дронов, три человека погибли. В Ставропольском крае после атаки вспыхнул пожар в промышленной зоне

Всего с вечера 12 июля Москву и область атаковали более 350 дронов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, бóльшую часть беспилотников сбили «на дальних подступах», еще 50 уничтожили на подлете к Москве.

Во Владимире упавший беспилотник выбил окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Из здания эвакуировали 39 человек, в том числе восьмерых детей. По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.

О взрывах и пожаре также сообщали жители Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров написал, что возгорание произошло в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа. По его данным, никто не пострадал.

The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, которая зафиксировала тепловую аномалию в этой промышленной зоне в ночь на 13 июля. По данным открытых карт, в районе аномалии находятся несколько производственных и складских объектов. На спутниковых снимках одного из участков видны резервуары, по внешнему виду напоминающие нефтебазу. При этом данные NASA Firms не позволяют точно определить, какой именно объект горел.