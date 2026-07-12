Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, превративший страну в одного из крупнейших экспортеров газа

Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, который пришел к власти в результате бескровного дворцового переворота и правил страной с 1995 по 2013 год, умер в возрасте 74 лет. О его смерти утром 12 июля сообщил высший орган государственной власти Катара — Эмирский диван, пишет Reuters. Причина смерти не называется.

Хамад бен Халифа Аль Тани захватил власть в 1995 году, отстранив своего отца, находившегося в тот момент за границей. Спустя год он пережил попытку контрпереворота, которую аналитики связывали с его отцом. В 2013 году эмир добровольно передал власть своему сыну Тамиму бен Хамаду Аль Тани, который остается правителем Катара.

За 18 лет правления Хамада Катар превратился в одного из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа. Развитие газовой инфраструктуры обеспечило стране огромные доходы и позволило ей значительно усилить политическое влияние за пределами Персидского залива.

При Хамаде была основана телекомпания Al Jazeera, а Катар получил право провести чемпионат мира по футболу 2022 года. Власти страны также начали активно выступать посредниками в международных конфликтах, поддерживая отношения одновременно с США, Ираном и связанными с Тегераном группировками.

Во время «арабской весны» Катар поддерживал революционные движения и исламистские организации, в том числе связанные с «Братьями-мусульманами». Эта политика привела к обострению отношений с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые считали подобные движения угрозой монархическим режимам региона.