В Испании вспыхнул лесной пожар, погибли как минимум 12 человек, 1,5 тысячи пришлось эвакуировать

В районе Лос-Гальярдос испанской провинции Альмерия в четверг вспыхнул масштабный лесной пожар. Загорелся большой лесной массив горного хребта Сьерра-де-Бедар, из-за сильного ветра до 50 км/ч и высохших за время аномальной жары травы и кустарников потушить огонь было крайне сложно. Об этом сообщают Reuters и El Mundo.

12 человек, среди которых был как минимум один испанец, а также граждане Бельгии и Великобритании, погибли, спасаясь от огня пешком или на автомобилях, по ошибке свернув на дорогу, проходившую по сухому руслу реки и завершавшуюся тупиком. Восемь человек получили серьезные травмы, четырех из них пришлось вертолетом доставить в ожоговое отделение больницы в Севилье. На место трагедии в пятницу утром прибыл министр по чрезвычайным ситуациям страны Антонио Санс. Около двадцати человек числятся пропавшими без вести, власти начали сбор ДНК у родственников.

Пожар удалось легализовать путем встречного пала, огонь тушат в том числе с воздуха. Вероятнее всего, пожар возник из-за оборванного электрического кабеля, поджегшего придорожную траву. Пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно, но сильный ветер погнал огонь вверх по склону. К утру субботы выгорело, по разным данным, 4–6,6 тысячи гектаров, сгорело значительное количество домов. В операции участвуют более 500 пожарных и сотрудников служб экстренной помощи. Эвакуированы более 1400 человек из зон, которым огонь угрожает непосредственно, начата также превентивная эвакуация из соседних муниципалитетов.