В Германии из-за лесного пожара эвакуировали 650 человек. В районе возгорания много неразорвавшихся боеприпасов, они начали взрываться

В Германии лесной пожар недалеко от деревни Трайзен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц привел к тому, что властям пришлось эвакуировать 650 местных жителей. В этом районе осталось много неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны, и несколько из них взорвались. Об этом сообщает издание Die Zeit.

Эвакуация проводилась в ночь на воскресенье, свои дома были вынуждены покинуть люди в радиусе одного километра от пожара. Им предоставили временное жилье. По заверениям властей, домам в зоне эвакуации ничего не угрожает, а эвакуация была лишь мерой предосторожности.

Еще один пожар возник в районе Горишхайде на границе между Саксонией и Бранденбургом. Тушение продолжалось всю ночь, только утром пожар удалось стабилизировать и прекратить его распространение. Год назад в этом районе также был крупный пожар. В этом районе также много старых боеприпасов, что осложняет тушение пожара. Жара и засуха также усугубляют ситуацию.