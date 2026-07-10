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Новости

Турция обсуждает продажу российских ЗРК C-400 в обмен на снятие американских санкций — СМИ

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Анкара намерена продать третьей стране российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, купленные у Москвы девять лет назад. Турция рассчитывает, что после сделки сможет вернуться в программу поставок истребителей F-35 — ее исключили из нее после первых поставок российских ЗРК. Об этом пишут агентство Bloomberg и местное издание Hürriyet.

По данным источников Hürriyet, комплексы С-400 могут продать одной из стран Персидского залива. Среди потенциальных покупателей называют ОАЭ и Катар. О сделке, как ожидается, должны объявить уже в пятницу, 10 июля. 

При этом для продажи С-400 необходимо согласие Москвы — одобрение сделки предусматривает соглашение, которое заключили при поставке. Первые комплексы Турция получила в 2017 году. 

Косвенно потенциальную продажу российских ЗРК Турцией подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что у Москвы «были контакты с турецкой стороной по этой теме». Само обсуждение он назвал «сверхчувствительным». 

Из-за покупок Турцией комплексов С-400 Анкара столкнулась с американскими санкциями. В 2019 году после сделки Штаты также отказались поставлять Анкаре оборудование для обслуживания истребителей F-35 и исключили страну из программы выпуска этих самолетов. В заявлении Белого дома тогда высказывались опасения, что российские ЗРК могут использоваться в том числе для сбора разведданных о самолетах. 

Как отмечала Hürriyet, турецкие и американские дипломаты последние недели активно обсуждали вопрос снятия санкций с Турции в обмен на отказ от С-400. Обсуждалась при этом не только продажа комплексов третьей стороне, но и их хранение «под контролем США», однако последний вариант не устроил Вашингтон. 

Ранее вопрос отказа от С-400 поднимал и президент Реджеп Тайип Эрдоган. В декабре 2025-го на встрече с Владимиром Путиным в Туркменистане он предлагал вернуть эти комплексы Москве. 

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