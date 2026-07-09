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Европарламент внес в законопроект о сканировании частной переписки поправку, запрещающую сканирование чатов со сквозным шифрованием

The Insider
Фото: Picture alliance

Фото: Picture alliance

Европарламент 9 июля проголосовал за законопроект, разрешающий технологическим компаниям (Meta, Microsoft, Google и т.д.) сканировать личную переписку в чатах для поиска сексуального насилия над детьми. Как пишет Politico, документ, предложенный Советом ЕС, был принят с поправками, которые делают невозможным сканирование чатов со сквозным шифрованием (такие как WhatsApp и Signal). Исправленный документ возвращен на утверждение Совета ЕС.

Politico отмечает, что провести законопроект, который Европарламент уже отклонял в марте, удалось с помощью редко используемой процедуры. Согласно этой процедуре, для отклонения документа требовалось не менее  361 голоса (из 720), а для принятия достаточно простого большинства, то есть более половины депутатов, присутствующих в день голосования. В случае, если Совет ЕС отвергнет измененный вариант законопроекта, переговоры о его будущем будут продолжены.

До 2021 года правила защиты данных ЕС запрещали платформам сканировать переписку пользователей. Затем был принят регламент о «добровольном» сканировании — то есть компании могли делать это по своему усмотрению. Этот временный регламент несколько раз продлевали, однако затем Европарламент и Совет ЕС не смогли договориться по этому вопросу, и в апреле документ перестал действовать. 

В июне стало известно, что глава Европарламента Роберта Метсола настаивает на одобрении законопроекта о «добровольном» сканировании переписки на предмет материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Депутаты, работавшие над законопроектом, говорили, что Метсола действует через их голову. Так, чешский депутат от «Зеленых» Маркета Грегорова, выступающая содокладчиком по документу, заявил, что была «крайне удивлена» этим шагом, и подчеркнула, что предложение Метсола «недопустимо и подрывает позицию Европарламента».

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