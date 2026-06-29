Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.06

EUR

87.4

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

528

 

 

 

 

 

Новости

Председатель Европарламента настаивает на принятии закона о сканировании переписок, который дважды отклонили депутаты — Politico

The Insider
Фото: Philipp von Ditfurth / DPA

Фото: Philipp von Ditfurth / DPA

Глава Европарламента Роберта Метсола настаивает на том, чтобы страны ЕС одобрили законопроект о «добровольном» сканировании переписки на предмет материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM), несмотря на то, что сам Европарламент уже дважды отклонил этот документ. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось издание Politico.

В пятницу послы стран ЕС рассмотрят предложение Метсола дать Совету ЕС возможность принять собственную позицию в первом чтении по законопроекту, который парламент отверг на пленарном голосовании в марте. В записке кипрского председательства Совета ЕС от 22 июня дипломатам предлагается «тщательно рассмотреть» это предложение, «даже если оно является беспрецедентным в нынешних обстоятельствах». По данным Politico, такой шаг сами дипломаты действительно называют «не имеющим прецедента».

Переговоры между парламентом и Советом ЕС провалились в марте — за несколько дней до истечения временного закона, разрешавшего технологическим компаниям сканировать платформы на наличие CSAM на добровольной основе. Депутаты не поддались давлению канцлера Германии Фридриха Мерца, четырех европейских комиссаров, компаний Meta, Google и Microsoft, а также детских правозащитных организаций и проголосовали против продления документа: 311 голосов против, 228 за, 92 депутата воздержались.

Депутаты, работающие над законопроектом, считают, что Метсола действует через их голову. Чешский депутат от «Зеленых» Маркета Грегорова, выступающая содокладчиком по документу, сказала, что была «крайне удивлена» этим шагом, и заявила, что предложение Метсола «недопустимо и подрывает позицию Европарламента». Бельгийская депутат от Renew Хильде Вотманс назвала возобновление дискуссии о временном законе «политическим тупиком»: «Парламент отклонил его дважды, и это не изменится».

Отмечается, что даже если страны ЕС утвердят позицию Совета, закон не вступит в силу автоматически — парламенту придется либо согласиться с ней, либо снова сесть за стол переговоров, а представитель Renew Ник Петре предупредил, что попытка перезапустить процесс может ослабить переговорные позиции парламента по постоянному варианту регулирования CSAM. В понедельник законодатели проведут политические переговоры по постоянному законопроекту о борьбе со CSAM, однако соглашение на этой встрече, по данным источников Politico, маловероятно.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Китайцы давят российский автопром. Вахтанг Парцвания — о том, как меняется автомобильный рынок

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте