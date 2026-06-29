Председатель Европарламента настаивает на принятии закона о сканировании переписок, который дважды отклонили депутаты — Politico

Глава Европарламента Роберта Метсола настаивает на том, чтобы страны ЕС одобрили законопроект о «добровольном» сканировании переписки на предмет материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM), несмотря на то, что сам Европарламент уже дважды отклонил этот документ. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось издание Politico.

В пятницу послы стран ЕС рассмотрят предложение Метсола дать Совету ЕС возможность принять собственную позицию в первом чтении по законопроекту, который парламент отверг на пленарном голосовании в марте. В записке кипрского председательства Совета ЕС от 22 июня дипломатам предлагается «тщательно рассмотреть» это предложение, «даже если оно является беспрецедентным в нынешних обстоятельствах». По данным Politico, такой шаг сами дипломаты действительно называют «не имеющим прецедента».

Переговоры между парламентом и Советом ЕС провалились в марте — за несколько дней до истечения временного закона, разрешавшего технологическим компаниям сканировать платформы на наличие CSAM на добровольной основе. Депутаты не поддались давлению канцлера Германии Фридриха Мерца, четырех европейских комиссаров, компаний Meta, Google и Microsoft, а также детских правозащитных организаций и проголосовали против продления документа: 311 голосов против, 228 за, 92 депутата воздержались.

Депутаты, работающие над законопроектом, считают, что Метсола действует через их голову. Чешский депутат от «Зеленых» Маркета Грегорова, выступающая содокладчиком по документу, сказала, что была «крайне удивлена» этим шагом, и заявила, что предложение Метсола «недопустимо и подрывает позицию Европарламента». Бельгийская депутат от Renew Хильде Вотманс назвала возобновление дискуссии о временном законе «политическим тупиком»: «Парламент отклонил его дважды, и это не изменится».

Отмечается, что даже если страны ЕС утвердят позицию Совета, закон не вступит в силу автоматически — парламенту придется либо согласиться с ней, либо снова сесть за стол переговоров, а представитель Renew Ник Петре предупредил, что попытка перезапустить процесс может ослабить переговорные позиции парламента по постоянному варианту регулирования CSAM. В понедельник законодатели проведут политические переговоры по постоянному законопроекту о борьбе со CSAM, однако соглашение на этой встрече, по данным источников Politico, маловероятно.