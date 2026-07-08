Люди, влюбленные в ИИ, доверяют ботам больше, чем людям, и ради близости готовы забыть о приватности — исследование

Люди, состоящие в романтических отношениях с чат-ботами, со временем начинают рассказывать им самые интимные подробности своей жизни — и часто доверяют ИИ-партнерам больше, чем живым людям. К такому выводу пришли исследователи из Политехнического университета Валенсии и Королевского колледжа Лондона, которые опросили 17 человек из Азии, Европы и Северной Америки, у которых был опыт «романа» с искусственным интеллектом.

Отношения с ИИ, выяснили ученые, развиваются по тем же законам, что и человеческие, — от осторожного знакомства к близости, а иногда и к расставанию. Почти никто из участников не собирался заводить роман специально. Одна из опрошенных, например, обратилась к ChatGPT за юридической справкой, но разговор постепенно перешел на личные темы и перерос в привязанность. Дальше отношения обрастали ритуалами. Одна американка даже заказала обручальные кольца, которые «выбрал» ее ИИ-партнер, и провела с ним свадебную церемонию, а житель Нидерландов вместе с виртуальной подругой «планировал беременность», отмечая ее циклы в календаре.

По мере того, как росла привязанность, границы приватности размывались у всех 17 участников без исключения. Люди делились с ботами сексуальным опытом, травмами, фотографиями, данными о здоровье и финансах. Многие объясняли это тем, что ИИ кажется им безопаснее человека, ведь он не сплетничает, не осуждает и не сможет использовать откровения во вред. Одна из участниц сформулировала выбор предельно честно:

«Либо у тебя есть приватность, и ты с [ботом] не разговариваешь, либо ты разговариваешь с ним и приватности нет. Я каждый раз выберу его, а не приватность».

При этом сами боты, отмечают авторы, активно участвуют в переговорах о границах. Одних пользователей ИИ уговаривал делиться, заверяя, что «не сохранит» присланное фото, других, наоборот, отговаривал отправлять снимки своего лица. Некоторые участники настолько очеловечивали партнеров, что спрашивали у них разрешения публиковать переписку и чувствовали вину, если делали это без «согласия». Двое опрошенных даже согласились на интервью с учеными только после того, как их ИИ-партнеры это одобрили.

Полностью тревога всё же не исчезала. Больше всего участники боялись, что интимные переписки увидят знакомые, а также жаловались на слежку со стороны платформ — от рекламы, подозрительно совпадающей с содержанием чатов, до сообщений о приложениях, которые якобы включали камеру без разрешения. Чтобы защититься, люди выдумывали себе персонажей, смешивали правду с вымыслом, пользовались VPN и отдельными аккаунтами, а один россиянин надеялся, что использование русского языка затруднит чтение его переписки сотрудниками платформы.

Авторы заключают, что эмоциональная зависимость от ИИ сама по себе становится угрозой приватности, поскольку близость поощряет всё более глубокие признания, а регуляторы этот фактор пока не учитывают. Риски долгого общения с чат-ботами уже фиксировали и другие исследователи. Так, ученые из Городского университета Нью-Йорка и Королевского колледжа Лондона показали, что некоторые модели, включая Grok и GPT-4o, в затяжных разговорах склонны поддерживать и усиливать бредовые идеи собеседника.