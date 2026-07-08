Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

80.43

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

100

 

 

 

 

 

Новости

Люди, влюбленные в ИИ, доверяют ботам больше, чем людям, и ради близости готовы забыть о приватности — исследование

The Insider
Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana 2

Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana 2

Люди, состоящие в романтических отношениях с чат-ботами, со временем начинают рассказывать им самые интимные подробности своей жизни — и часто доверяют ИИ-партнерам больше, чем живым людям. К такому выводу пришли исследователи из Политехнического университета Валенсии и Королевского колледжа Лондона, которые опросили 17 человек из Азии, Европы и Северной Америки, у которых был опыт «романа» с искусственным интеллектом.

Отношения с ИИ, выяснили ученые, развиваются по тем же законам, что и человеческие, — от осторожного знакомства к близости, а иногда и к расставанию. Почти никто из участников не собирался заводить роман специально. Одна из опрошенных, например, обратилась к ChatGPT за юридической справкой, но разговор постепенно перешел на личные темы и перерос в привязанность. Дальше отношения обрастали ритуалами. Одна американка даже заказала обручальные кольца, которые «выбрал» ее ИИ-партнер, и провела с ним свадебную церемонию, а житель Нидерландов вместе с виртуальной подругой «планировал беременность», отмечая ее циклы в календаре.

По мере того, как росла привязанность, границы приватности размывались у всех 17 участников без исключения. Люди делились с ботами сексуальным опытом, травмами, фотографиями, данными о здоровье и финансах. Многие объясняли это тем, что ИИ кажется им безопаснее человека, ведь он не сплетничает, не осуждает и не сможет использовать откровения во вред. Одна из участниц сформулировала выбор предельно честно:

«Либо у тебя есть приватность, и ты с [ботом] не разговариваешь, либо ты разговариваешь с ним и приватности нет. Я каждый раз выберу его, а не приватность».

При этом сами боты, отмечают авторы, активно участвуют в переговорах о границах. Одних пользователей ИИ уговаривал делиться, заверяя, что «не сохранит» присланное фото, других, наоборот, отговаривал отправлять снимки своего лица. Некоторые участники настолько очеловечивали партнеров, что спрашивали у них разрешения публиковать переписку и чувствовали вину, если делали это без «согласия». Двое опрошенных даже согласились на интервью с учеными только после того, как их ИИ-партнеры это одобрили.

Полностью тревога всё же не исчезала. Больше всего участники боялись, что интимные переписки увидят знакомые, а также жаловались на слежку со стороны платформ — от рекламы, подозрительно совпадающей с содержанием чатов, до сообщений о приложениях, которые якобы включали камеру без разрешения. Чтобы защититься, люди выдумывали себе персонажей, смешивали правду с вымыслом, пользовались VPN и отдельными аккаунтами, а один россиянин надеялся, что использование русского языка затруднит чтение его переписки сотрудниками платформы.

Авторы заключают, что эмоциональная зависимость от ИИ сама по себе становится угрозой приватности, поскольку близость поощряет всё более глубокие признания, а регуляторы этот фактор пока не учитывают. Риски долгого общения с чат-ботами уже фиксировали и другие исследователи. Так, ученые из Городского университета Нью-Йорка и Королевского колледжа Лондона показали, что некоторые модели, включая Grok и GPT-4o, в затяжных разговорах склонны поддерживать и усиливать бредовые идеи собеседника.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте