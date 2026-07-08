Американский суд разблокировал $5 млн, которые Трамп должен выплатить писательнице Джин Кэрролл по делу о домогательствах

Писательница и журналистка Элизабет Джин Кэрролл может получить $5 млн, зарезервированных после того, как в 2023 году присяжные признали, что Дональд Трамп домогался ее в 1996 году, а затем оклеветал, когда она публично рассказала о нападении. Соответствующее постановление в среду, 8 июля, вынес федеральный судья Льюис Каплан, сообщает Associated Press.

Согласно решению судьи, Кэрролл получит не только саму присужденную сумму, но и проценты, накопившиеся с момента вердикта. С их учетом выплата превышает $5,8 млн — деньги всё это время хранились на специальном судебном счете.

Адвокаты писательницы попросили перечислить ей средства после того, как Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Трампа на вердикт 2023 года. Юристы президента, в свою очередь, рассматривали возможность обратиться в высшую судебную инстанцию с просьбой пересмотреть этот отказ.

Тем временем Трамп возобновил клеветнические выпады в адрес Кэрролл. Он последовательно отрицает ее обвинения и называет процессы против себя политически мотивированными.

Верховный суд отклонил апелляцию Трампа в конце июня. Трамп и Кэрролл судятся с 2019 года, когда бывшая колумнистка журнала Elle опубликовала отрывок из мемуаров, где утверждала, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене. Присяжные в 2023 году не нашли подтверждения изнасилования, но признали факт домогательств и клеветы. По второму делу — о клевете 2019 года — Трампу присудили выплатить Кэрролл $83,3 млн, этот вердикт он также оспаривает. Параллельно Минюст США в мае объявил о расследовании в отношении самой Кэрролл — ведомство проверяет, не дала ли она ложные показания в ходе процессов.