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Новости

В Аравийском море обнаружили обломки пропавшего грузового Boeing 737 K2 Airways

The Insider
Фото: Flightradar24

Фото: Flightradar24

Власти Пакистана обнаружили обломки грузового самолета Boeing 737-4M0 авиакомпании K2 Airways, пропавшего 7 июля во время рейса из Шарджи (ОАЭ) в Карачи. Обломки нашли примерно в 53 морских милях (около 98 километров) к югу от города Ормара в Аравийском море. Об этом сообщил директор по коммуникациям Flightradar24 Иан Петченик.

Поиски пяти членов экипажа продолжаются. По данным пакистанских СМИ, на борту находились два пилота, два бортинженера и один сотрудник технической поддержки.

Изображение из галереи

Фото: @airwaysmagazine

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Во время полета самолет столкнулся с проблемами в работе навигационных систем, вероятно, из-за глушения сигналов в этом регионе. В 16:18 UTC экипаж сообщил о проблеме с навигационной системой. Диспетчеры попытались вывести самолет на нужный курс. Однако, по данным Flightradar24, уже через три минуты самолет резко снизился на 5000 футов, затем за 30 секунд набрал около 6000 футов, после чего перешел в крутое пикирование с высоты 36 550 футов. Последняя переданная точка данных зафиксировала воздушное судно на высоте 1100 футов над уровнем моря при вертикальной скорости −22 400 футов в минуту (около 400 км/ч вниз), что, по оценке Flightradar24, соответствует чрезвычайно крутому и нетипичному профилю снижения. Последний сигнал был получен в 16:21 UTC 7 июля.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ранее выразил «искренние соболезнования» семьям членов экипажа. Поисково-спасательную операцию координирует государственное агентство Pakistan Airports Authority. Авиакомпания K2 Airways заявила, что сотрудничает с экстренными службами.

Пропавший самолет был построен как пассажирский и в 1999 году начал эксплуатироваться в составе флота «Аэрофлота». В 2004 году он перешел в Garuda Indonesia, а в 2012 году был переоборудован в грузовой. После этого самолет эксплуатировали TNT Airways и ASL Airlines. С 2024 года он являлся единственным воздушным судном во флоте пакистанской авиакомпании K2 Airways. Самолет был оснащен двигателями CFM International — совместного предприятия GE Aerospace и французской Safran.

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