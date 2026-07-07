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Новости

Грузовой Boeing 737 пропал с радаров в регионе Оманского залива, где фиксируют помехи GPS. Перед этим он начал резко терять высоту

The Insider
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Власти Пакистана начали поисковую операцию после того, как грузовой самолет Boeing 737 пакистанской авиакомпании K2 Airways пропал с радаров во время рейса KTA1732 из Шарджи (ОАЭ) в Карачи (Пакистан). Перед потерей связи самолет резко потерял высоту, снова набрал ее, а затем вновь стал быстро снижаться, свидетельствуют данные Flightradar24. 

Иллюстрация к материалу

Последний сигнал был получен в 16:21 UTC на подлете к Карачи. Согласно данным Flightradar24, самолет находился на барометрической высоте 33 609 футов (около 10,2 км). Высота по данным спутниковой навигации (GPS) отображалась на уровне 38 200 футов (около 11,6 км). В этот момент его вертикальная скорость составляла −7552 фута в минуту (138 км/ч вниз). 

На момент публикации материала, самолет не передает сигнал уже четыре часа, выяснил The Insider.

В последние дни в районе Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы, произошли атаки на коммерческие танкеры. На фоне эскалации в регионе неоднократно сообщалось о сбоях в работе спутниковой навигации, влияющих на морской и авиационный транспорт.

Пропавший самолет — Boeing 737-4M0(BDSF) с регистрационным номером AP-BOI. Он был выпущен как пассажирский лайнер, в 1999 году начал эксплуатироваться «Аэрофлотом», затем летал в Garuda Indonesia. В 2012 году самолет переоборудовали в грузовой, после чего он работал в TNT Airways и ASL Airlines. С 2024 года его эксплуатирует пакистанская авиакомпания K2 Airways.

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