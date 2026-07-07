Грузовой Boeing 737 пропал с радаров в регионе Оманского залива, где фиксируют помехи GPS. Перед этим он начал резко терять высоту

Последний сигнал был получен в 16:21 UTC на подлете к Карачи. Согласно данным Flightradar24, самолет находился на барометрической высоте 33 609 футов (около 10,2 км). Высота по данным спутниковой навигации (GPS) отображалась на уровне 38 200 футов (около 11,6 км). В этот момент его вертикальная скорость составляла −7552 фута в минуту (138 км/ч вниз).

На момент публикации материала, самолет не передает сигнал уже четыре часа, выяснил The Insider.

В последние дни в районе Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы, произошли атаки на коммерческие танкеры. На фоне эскалации в регионе неоднократно сообщалось о сбоях в работе спутниковой навигации, влияющих на морской и авиационный транспорт.



Пропавший самолет — Boeing 737-4M0(BDSF) с регистрационным номером AP-BOI. Он был выпущен как пассажирский лайнер, в 1999 году начал эксплуатироваться «Аэрофлотом», затем летал в Garuda Indonesia. В 2012 году самолет переоборудовали в грузовой, после чего он работал в TNT Airways и ASL Airlines. С 2024 года его эксплуатирует пакистанская авиакомпания K2 Airways.