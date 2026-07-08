Премьер Пакистана выразил соболезнования семьям экипажа пропавшего Boeing 737. Поиски продолжаются

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил «искренние соболезнования» семьям пяти членов экипажа грузового Boeing 737 авиакомпании K2 Airways, пропавшего с радаров 7 июля над Аравийским морем во время рейса из Шарджи (ОАЭ) в Карачи (Пакистан). Об этом пишет Reuters. При этом власти страны пока официально не объявляли о крушении самолета или гибели находившихся на борту людей.

По данным пакистанских СМИ, на борту находились два пилота, два бортинженера и один сотрудник технической поддержки. Поисково-спасательная операция продолжается. Ее координирует государственное агентство Pakistan Airports Authority, а K2 Airways заявила, что сотрудничает с экстренными службами. В среду спасатели обследуют район предполагаемого падения самолета в Аравийском море.

Во время полета самолет столкнулся с проблемами в работе навигационных систем, вероятно, из-за глушения сигналов в этом регионе. В 16:18 UTC экипаж сообщил о проблеме с навигационной системой. Диспетчеры попытались вывести самолет на нужный курс. Однако, по данным Flightradar24, уже через три минуты самолет резко снизился на 5000 футов, затем за 30 секунд набрал около 6000 футов, после чего перешел в крутое пикирование с высоты 36 550 футов. Последняя переданная точка данных зафиксировала воздушное судно на высоте 1100 футов над уровнем моря при вертикальной скорости −22 400 футов в минуту (около 400 км/ч вниз), что, по оценке Flightradar24, соответствует чрезвычайно крутому и нетипичному профилю снижения. Последний сигнал был получен в 16:21 UTC 7 июля.

Пропавший самолет — Boeing 737-4M0(BDSF) с регистрационным номером AP-BOI. Он был построен как пассажирский и с 1999 года эксплуатировался в «Аэрофлоте», затем летал в Garuda Indonesia. В 2012 году самолет переоборудовали в грузовой, а с 2024 года он является единственным воздушным судном во флоте пакистанской авиакомпании K2 Airways. Самолет оснащен двигателями CFM International — совместного предприятия GE Aerospace и французской Safran.