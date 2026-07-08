«Главная причина падения рейтинга правопопулистской Reform UK — будущий премьер Великобритании Энди Бёрнем» — эксперт

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK, один из главных идеологов Brexit Найджел Фарадж накануне объявил, что сложит депутатский мандат и пойдет на внеочередные выборы в своем округе Клактон. Так политик решил ответить на претензии к его финансовым делам — против Фараджа ведутся два парламентских расследования о незадекларированных подарках, а рейтинг его партии за год снизился примерно с 30% до 25%. Причины происходящего The Insider объяснил специалист по британским политическим коммуникациям Иван Корж:

«Я бы не стал называть происходящее с Reform UK полноценным обвалом. Скорее, это первая серьезная просадка после их долгого роста и (что важно) падения рейтинга лейбористов. Партия по-прежнему лидирует в общенациональных опросах, но в британской мажоритарной системе сами проценты значат мало. Всё решают победы в конкретных округах и способность партии Фараджа точечно обыгрывать консерваторов или лейбористов. И здесь у Reform наметился потолок.

Главная причина падения рейтинга Reform UK — будущий лидер Лейбористской партии и будущий премьер Великобритании Энди Бёрнем. Избиратели увидели, что лейбористы быстро нашли замену Киру Стармеру, чей антирейтинг стал большой проблемой для партии. Бёрнем — бывший мэр Большого Манчестера, у него мощная база на севере Англии, и он говорит с избирателями на простом человеческом языке. Его недавняя уверенная победа над кандидатом от Reform на довыборах в Мейкерфилде стала четким сигналом, что прощаться с лейбористами еще рано.

Вторая проблема — сам Найджел Фарадж. Reform UK остается вождистской партией. Все партии Фараджа — это сам Фарадж, и пока он на подъеме, всё работает. Но любой его личный скандал автоматически бьет по всей партии.

Недавняя история с незадекларированным подарком в £5 млн от криптоинвестора Кристофера Харборна (чья компания AML имеет контракты на поставку авиационного топлива, производимого индийским нефтеперерабатывающим заводом, который регулярно получает российскую нефть) сильно ударила по Фараджу. Во многом из-за этого он вчера объявил об уходе из парламента, чтобы вернуться в него через довыборы в своем же округе, но пока это выглядит как шоу „я против истеблишмента“. Да, ядерный электорат Фараджа всё это съест. Фанатам нравится образ гонимого политика. Но широкого избирателя такой цирк уже отпугивает. Особенно когда буквально все партии заявили, что принимать участие в этих довыборах не будут, соответственно, главным конкурентом Фараджа будет сатирический независимый кандидат Граф Бинфейс, который сам себя называет „межгалактическим космическим воином и лидером рециклонов с планеты Сигма 9“.

Наконец, Reform всё сложнее продавать себя как партию протестного голосования. Чем ближе они к реальной власти, тем больше они похожи на правое крыло того самого истеблишмента, с которым борются, ведь в их рядах полно бывших депутатов-консерваторов. А справа уже выросла более шумная и правая партия Restore Britain, которая бьет по самому больному месту Фараджа, показывая, что всегда найдется кто-то еще более радикальный и не обремененный политической ответственностью.

Если говорить о надеждах, британцы сейчас ищут не столько конкретную партию, сколько стабильность. Но не глухую стабильность Стармера, а что-то более живое. Бёрнем дает умеренным избирателям (которых в любом случае большинство) вариант перезагрузки без необходимости бросаться в крайности — в объятья к Фараджу».