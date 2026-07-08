В Конго врачи, борющиеся с Эболой, прекращают работать из-за невыплаты зарплат. Число жертв вспышки приближается к 600

Медицинские работники в эпицентре вспышки Эболы в Демократической Республике Конго начали покидать рабочие места, протестуя против задержек выплат, пишет Associated Press. Агентство отмечает, что эта остановка работы угрожает и без того буксующим усилиям по сдерживанию эпидемии, которая, по словам представителей ВОЗ, распространяется быстрее, чем на нее успевают реагировать. По последним данным властей, в стране зафиксировано 1708 подтвержденных случаев заражения и 580 смертей, а первый месяц нынешней вспышки уже стал худшим за всю историю наблюдений.

В наиболее пострадавшей провинции Итури, где расположена столица Буниа, часть медиков и других сотрудников заявили The Associated Press, что не получают зарплату и надбавки с момента объявления вспышки 15 мая. По их словам, они также работают с нехваткой защитного оборудования и сталкиваются с несправедливым отношением как со стороны властей, так и со стороны координаторов мер по борьбе с заболеванием. «С момента объявления вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, мы требуем оплаты за нашу работу», — заявил Бьенси Кано, член комитета эпидемиологического надзора Итури.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Конго Энн Ансия заявила во вторник, что вирус продолжает распространяться из-за перемещения населения и нестабильной обстановки в регионе, при этом некоторые лечебные центры уже работают на пределе возможностей. По словам Кано, невыплата зарплаты «подвергает нас и наши семьи серьезным социально-экономическим трудностям и существенно ухудшает условия нашей жизни». В минувшие выходные работники, непосредственно занимающиеся зараженными в полевых условиях, направили властям Итури и национальному правительству официальное уведомление с угрозой начать забастовку, если зарплаты не будут выплачены в течение суток, ко вторнику часть из них уже прекратила работу, хотя официально забастовка объявлена не была.

Акилимали Пьер, руководитель операции в Национальном институте общественного здоровья Конго, связал задержки с закрытием аэропорта Буниа. По его словам, то, что аэропорт Буниа закрыт, затрудняет саму реализацию мер реагирования, в частности некоторые аспекты перевода денежных средств. Это одна из причин, которые могут объяснять задержку с выплатами.

В понедельник часть работников устроила протест у центра лечения Эболы в Рвампаре, они подожгли автомобильные покрышки, что вызвало кратковременную панику в районе, прежде чем полиция восстановила порядок. Помимо задержек с оплатой, медики сталкиваются с нападениями со стороны разгневанных жителей и недоверием населения к самому существованию болезни. Врач-эпидемиолог Бен Бакуле рассказал, что в конце мая едва не погиб, когда группа молодых мужчин напала на него и его коллег во время отслеживания контактов подтвержденного случая заражения в деревне Туту территории Джугу.

В конце июня во Франции впервые выявили случай заражения лихорадкой Эбола на территории страны. Положительный тест обнаружили у врача, который вернулся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, сообщило французское Министерство здравоохранения.