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Трамп на встрече с Эрдоганом пообещал снять санкции с Турции за покупку С-400 и заявил, что США решат вопрос о продаже ей истребителей F-35

The Insider
Фото: AP/Alex Brandon

Фото: AP/Alex Brandon

Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал снять санкции с Турции и заявил, что США примут решение о продаже Анкаре истребителей F-35, сообщает Reuters. Об этом американский президент сказал журналистам во вторник перед началом переговоров с турецким лидером на саммите НАТО.

Отвечая на вопрос о мерах, введенных по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), Трамп сказал:

«Мы собираемся снять санкции».

О возможной продаже истребителей он выразился осторожнее — «это решение, которое мы примем». По словам Трампа, с Эрдоганом они также обсудят торговлю.

Вашингтон ввел санкции по закону CAATSA против Турции в 2020 году из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Кроме того, США исключили Анкару из программы истребителей F-35 — в Турции этот шаг называли несправедливым и незаконным.

Как рассказали Reuters во вторник два осведомленных источника, во время визита в Анкару Трамп собирался поддержать возможную продажу F-35 Турции, хотя юридические препятствия и ограничения со стороны Конгресса до конца не устранены.

В декабре 2025 года посол США в Турции Том Барак говорил, что Анкара готовится отказаться от С-400 в ближайшие месяцы, чтобы открыть себе путь к закупке американских истребителей, — по его словам, комплексы уже не используются, но остаются на вооружении.

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