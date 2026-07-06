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Основатель Всемирного экономического форума Шваб обнаружил дома прослушивающее устройство и подал заявление в полицию

The Insider
Клаус Шваб. Фото: Bloomberg

Клаус Шваб. Фото: Bloomberg

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ), 88-летний Клаус Шваб, подал в полицию Женевы заявление, в котором сообщил, что у него дома обнаружено прослушивающее устройство. Как пишет Bloomberg, устройство нашли в домашнем кабинете во время плановой проверки безопасности.

По предварительным данным, устройство было установлено в течение последних трех лет. В заявлении уточняется, что в настоящее время ведется расследование с целью установить людей, «ответственных за его установку». «Это особо деликатный вопрос, учитывая значительный общественный интерес к нему [Швабу] в рассматриваемый период», — говорится в заявлении.

Шваб покинул руководство ВЭФ на фоне обвинений в финансовых махинациях и конфликта с другими руководителями. Впоследствии он был оправдан. Ранее в этом году генеральный директор форума Борге Бренд также ушел в отставку после того, как стало известно о его связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

В мае 2024 года Шваб объявил, что покинет пост главы ВЭФ, но останется на посту неисполнительного председателя совета попечителей. Через месяц в The Wall Street Journal вышла статья, в которой рассказывалось, что сотрудники форума обвиняют его основателя и бессменного председателя в неподобающем поведении по отношению к женщинам, расизме и незаконных увольнениях.

Организация Всемирного экономического форума была основана немецким экономистом Клаусом Швабом в 1971 году. Наиболее известна организацией ежегодного саммита в Давосе (Швейцария).

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