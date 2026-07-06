В тюрьме на Шри-Ланке за два дня столкновений погибли 19 заключенных и 6 сотрудников

В тюрьме города Негомбо на западе Шри-Ланки за два дня столкновений между заключенными погибли 25 человек, еще около 100 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны. Среди погибших — 6 сотрудников тюрьмы.

По версии властей, столкновения начались 5 июля между осужденными, отбывающими наказание, и обвиняемыми, находившимися в предварительном заключении. В первый день погибли двое заключенных, 38 человек были ранены. Утром 6 июля насилие возобновилось: погибли еще 23 человека.

Представитель тюремного ведомства Чамика Гаджанаяке заявил, что конфликт начался во время раздачи завтрака. По его словам, сотрудники попытались остановить драку, однако заключенные погнали их к воротам и попытались вырваться из тюрьмы. Власти связывают конфликт с незаконным оборотом наркотиков, но подробности пока не раскрывают из-за начатого расследования.

Директор больницы Негомбо Пушпа Гамлат сообщила Reuters, что в медучреждение доставили около 100 раненых: у некоторых были огнестрельные ранения, у других — порезы и ушибы. Еще 18 пострадавших перевели в другую больницу.

Для подавления беспорядков к тюрьме направили полицейские спецподразделения и группы по разгону массовых беспорядков. Военные остаются в резерве, а ВВС Шри-Ланки задействовали вертолет и беспилотники для наблюдения за территорией тюрьмы. Министр юстиции Харшана Нанаяккара заявил, что часть оружия оказалась у заключенных, но точное его количество пока неизвестно.

Тюрьма в Негомбо рассчитана примерно на 2400 человек. Это самые смертоносные тюремные беспорядки на Шри-Ланке за последние годы: в 2020 году во время бунта в другой тюрьме погибли 11 заключенных, а в 2012 году в тюрьме Коломбо — 27 человек.