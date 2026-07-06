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Изучение другого языка может замедлить старение мозга на срок до 13 лет — исследование

The Insider
Иллюстрация к материалу

Владение несколькими иностранными языками замедляет старение мозга на срок от 6 до 13 лет. К такому выводу пришло исследование, результаты которого представили на крупнейшей в Европе конференции по нейробиологии, которая стартовала в Барселоне 6 июля. Выдержки приводят газета The Guardian и профильное издание Medical Xpress

Более ранние исследования также подтверждали, что люди из европейских стран с более высоким уровнем владения разными языками, как правило, стареют медленнее, отмечает газета. В этом исследовании ученые из Испании, Чили, Аргентины и Дублина решили изучить влияние мультилингвизма — использования двух и более языков в посведневной жизни — у людей, живущих в Стране Басков. 

Для жителей этого региона на севере Испании характерен высокий уровнь многоязычия – местные говорят здесь на испанском, баскском, французском и/или английском языках.

Ученые замеряли неврологический возраст испытуемых, используя магнитоэнцефалографию, чтобы изучить мозговую активность 728 человек из Страны Басков. Отдельно была обследована еще одна группа испытуемых — 144 человека из других регионов, которые говорили на одном, двух, трех или четырех языках.

В результате специалисты пришли к выводу: изучение языков замедляет старение мозга на срок до 13 лет. Мозг людей, владеющих двумя языками, выглядел примерно на 6 лет моложе, чем мозг тех, кто говорил только на одном языке. У людей, владеющих тремя языками, мозг примерно на 7 лет моложе, а у тех, кто говорил на четырех языках, — на 13 лет.

«Проще говоря, у людей, владеющих бóльшим количеством языков, мозг выглядел моложе, чем можно было бы ожидать для их хронологического возраста, — комментирует результаты исследования Лусия Аморузо из Баскского центра когнитивных исследований, мозга и языка. — Этот эффект был связан не только с количеством языков, на которых они говорили. 

Более высокий уровень владения языком и более раннее освоение второго языка также были связаны с более замедленным старением мозга. Это говорит о том, что многоязычный опыт имеет значение как градиент: дело не просто в том, владеешь ты двумя языками или нет, а в глубине и продолжительности языкового опыта».

Британская газета The Guardian в то же время отмечает, что исследователи не учитывают потенциальное влияние других факторов, которые могут отражаться на старении мозга, — например, образ жизни или социальную активность человека. Люди, которые владеют двумя и более языками, могут вести здоровый образ жизни, что тоже может объяснять столь высокие показатели.

Аморузо и ее команда теперь намерены провести аналогичную работу с людьми, страдающими заболеваниями подобными Альцгеймеру, где старение мозга имеет особенно важное значение. Они также планируют изучить, может ли владение двумя или более очень похожими языками оказывать большее влияние на мозг: владение в повседневной жизни близкородственными языками может потребовать большего языкового контроля и, как следствие, лучше тренировать мозг. 

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