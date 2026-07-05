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Новости

«Газпром» заключил контракт с Минобороны о создании мобильных огневых групп для защиты своих объектов — СМИ

The Insider
Olga Maltseva / AFP / Getty Images

Olga Maltseva / AFP / Getty Images

«Газпром» заключил контракт с Минобороны о создании мобильных огневых групп для защиты объектов газоснабжения, утверждает «Эхо» со ссылкой на внутренние документы компании. Согласно им, такие группы должны заниматься «патрулированием и защитой объектов газоснабжения». Сотрудникам, которые захотят заключить контракт, предстоит пройти медкомиссию, отбор и двухмесячное обучение.

Речь идет о пребывании в мобилизационном резерве, а не об обычном контракте на военную службу. Такой формат позволяет совмещать гражданскую работу с военными сборами. На время сборов за сотрудниками сохраняется рабочее место, а также средняя зарплата. Кроме того, им обещают выплаты от Минобороны и ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах.

В документах говорится, что резервистов могут привлекать к защите критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения только в том регионе, где был заключен контракт. При этом они не считаются действующими военнослужащими.

Контракт на пребывание в резерве мобильных групп заключается на три года. Последующие контракты можно подписывать на три года, пять лет или меньший срок, если человек достигает предельного возраста. Для рядовых и прапорщиков он составляет 52 года, для младших офицеров — 57 лет, для старших офицеров — 62 года.

В ноябре 2025 года Путин подписал закон, который разрешил направлять граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, на специальные сборы для защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что набор резервистов для защиты важных объектов начался уже в ряде регионов. В Татарстане их привлекали для охраны нефтяных объектов в Казани и Нижнекамске, а в Башкортостане из резервистов планировали формировать мобильные огневые группы для защиты объектов ТЭК и нефтехимии, включая площадки «Газпрома».

«Коммерсантъ»

«Коммерсантъ»

У «Газпрома» уже есть опыт создания связанных с войной структур. В 2023 году Financial Times писала о ЧВК «Поток» и «Факел», связанных с «Газпромом» и участвовавших в войне против Украины.

Двое бойцов связанного с «Газпромом» батальона «Факел»

Двое бойцов связанного с «Газпромом» батальона «Факел»

The Financial Times

По данным издания, такие подразделения позволяли компании демонстрировать лояльность властям и контролировать, кого именно из сотрудников отправляют на фронт.

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