В Чехии разрабатывают стройматериалы из технической конопли, которые могут заменить бетон и минвату

Ученые Чешского технического университета в Праге разрабатывают строительные материалы из технической конопли. Из них планируют построить демонстрационный дом, чтобы проверить, можно ли использовать такие материалы в реальных условиях.

В Университетском центре энергоэффективных зданий ČVUT тестируют плиты, блоки, изоляцию и конструкционные элементы на основе конопляной костры — одревесневших частей стебля растения. Обычно это побочный продукт переработки технической конопли, с которым производители не всегда знают, что делать.

Один из материалов напоминает бетон. Его делают из костры, смешанной со связующим веществом. Такой «конопляный бетон» может использоваться как строительный материал и конструкционный элемент. Из стебля конопли также производят теплоизоляцию, которая, по словам исследователей, по свойствам сопоставима с минеральной ватой.