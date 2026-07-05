В Чехии разрабатывают стройматериалы из технической конопли, которые могут заменить бетон и минвату

Ученые Чешского технического университета в Праге разрабатывают строительные материалы из технической конопли. Из них планируют построить демонстрационный дом, чтобы проверить, можно ли использовать такие материалы в реальных условиях.
В Университетском центре энергоэффективных зданий ČVUT тестируют плиты, блоки, изоляцию и конструкционные элементы на основе конопляной костры — одревесневших частей стебля растения. Обычно это побочный продукт переработки технической конопли, с которым производители не всегда знают, что делать.
Один из материалов напоминает бетон. Его делают из костры, смешанной со связующим веществом. Такой «конопляный бетон» может использоваться как строительный материал и конструкционный элемент. Из стебля конопли также производят теплоизоляцию, которая, по словам исследователей, по свойствам сопоставима с минеральной ватой.
Авторы проекта называют техническую коноплю перспективным материалом для устойчивого строительства. Это возобновляемое сырье, которое можно выращивать локально. В отличие от некоторых других сельскохозяйственных культур, конопля не истощает почву, а необходимая для стройматериалов биомасса растет быстрее древесины.
Пока прессованные плиты и некоторые конструкционные материалы из конопли не стали массовым продуктом. Ученые хотят определить их технические характеристики и понять, как они могут закрепиться на рынке наряду с привычными стройматериалами.
Следующим этапом проекта станет строительство демонстрационного дома. По словам исследователя Якуба Дивиша, наружные стены, крыша и пол здания должны быть сделаны из технической конопли. В доме будут проверять, как такие материалы выдерживают нагрузки и сохраняют тепло.