В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для Фицо. Явка составила 16%

В Словакии признали несостоявшимся референдум об отмене пожизненной пенсии для премьер-министра Роберта Фицо и восстановлении антикоррупционных органов, ликвидированных его правительством.

По официальным данным, явка составила 16,13% — чуть больше 705 тысяч человек. Для того чтобы референдум имел юридическую силу, должны проголосовать более 50% избирателей.

Подавляющее большинство пришедших поддержали оба предложения: за отмену пожизненной ренты для премьеров и других высокопоставленных политиков проголосовали 93,43%, за восстановление Управления специальной прокуратуры и Национального криминального агентства — 92,23%.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. Поводом стали поправки 2024 года, согласно которым бывшие премьеры и спикеры парламента, занимавшие должность не менее двух сроков, могут получать пожизненные выплаты — более €4 тысяч в месяц. Под эти критерии, в частности, подпадает Фицо.