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Новости

В Египте обнаружили сохранившиеся в пустыне остатки города византийской эпохи

The Insider
Гробница, обнаруженная на археологическом участке Марина-эль-Аламейн в Египте

Гробница, обнаруженная на археологическом участке Марина-эль-Аламейн в Египте

Археологи обнаружили в оазисе Дахла, расположенном в Ливийской пустыне на западе страны, остатки города, относящиеся к IV веку, когда Египет был частью Византийской империи. Кроме того, в Марина-эль-Аламейн, недалеко от Александрии, были обнаружены 18 древних гробниц — 11 высеченных в скале и 7 надземных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство туризма и древностей. 

В оазисе Дахла были обнаружены кварталы, образованные пересекающимися улицами, идущими с севера на юг и с востока на запад. На краю поселения с видом на его главные улицы находится базилика и остатки двух сторожевых башен. В этом районе были обнаружены также оборонительные сооружения с толстыми укрепленными стенами и жилые дома под сводчатыми крышами. Один из них был идентифицирован как дом дьякона, использовавшийся также в качестве церкви до строительства базилики. 

Археологи также обнаружили печи для выпечки хлеба, кухонные принадлежности и каменные орудия для измельчения продуктов. Были найдены хорошо сохранившиеся бронзовые монеты с портретами византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами, а также золотые монеты, датируемые временем правления римского императора Констанция II — с 337 по 361 год н. э. 

В Марина-эль-Аламейн были найдены глиняные сосуды, амфоры, лампы, тарелки, алтари и известняковые чаши, четыре золотые монеты, которые вкладывали в рот умершим в рамках погребального ритуала, а также 2,5-метровый гранитный саркофаг с остатками скелета, и рядом с ним — обломки гипсовой статуи сфинкса. 

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