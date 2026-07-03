В Белгороде из-за ракетного удара повреждены объекты энергоинфраструктуры. Город частично остался без света и воды, один человек погиб

Белгород и округ утром подверглись ракетной атаке, сообщили в областном оперативном штабе. Как минимум один человек погиб. По словам мэра города Валентина Демидова, женщина находилась в машине, когда получила осколочные ранения. Она скончалась до приезда скорой помощи. Повреждено несколько автомобилей. Аварийные службы выехали на места происшествий.

По данным оперштаба, на территории одного из инфраструктурных объектов после удара произошел пожар. Также власти сообщили о «серьезных повреждениях» объектов энергетической инфраструктуры. Из-за отключения электроэнергии без питания осталось «значительное количество» объектов водоснабжения в Белгороде.