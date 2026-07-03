В Белгороде из-за ракетного удара повреждены объекты энергоинфраструктуры. Город частично остался без света и воды, один человек погиб

Белгород и округ утром подверглись ракетной атаке, сообщили в областном оперативном штабе. Как минимум один человек погиб. По словам мэра города Валентина Демидова, женщина находилась в машине, когда получила осколочные ранения. Она скончалась до приезда скорой помощи. Повреждено несколько автомобилей. Аварийные службы выехали на места происшествий.
По данным оперштаба, на территории одного из инфраструктурных объектов после удара произошел пожар. Также власти сообщили о «серьезных повреждениях» объектов энергетической инфраструктуры. Из-за отключения электроэнергии без питания осталось «значительное количество» объектов водоснабжения в Белгороде.
Перебои с водой затронули практически все части города. Специалисты начали подключать скважины к резервным источникам питания, чтобы наполнить резервуары водой. После этого, как утверждают в водоканале, можно будет запустить насосные станции и восстановить подачу воды жителям.
Как пишет Telegram-канал «Пепел», под удар попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ГТ ТЭЦ «Энерго» на улице Мичурина.
Также, по данным издания, ракетный удар был нанесен по электроподстанции «Фрунзенская» в районе села Драгунское Белгородского округа. Официально власти это не подтверждали.
ГТ ТЭЦ «Мичуринская» уже подвергалась атаке ранее. В феврале в результате ночного ракетного удара по Белгороду была повреждена газотурбинная установка станции. Как отмечало издание Astra, тогда повреждение объекта не повлияло на тепло- и электроснабжение города, поскольку ТЭЦ обеспечивает энергией преимущественно производственные и административные объекты завода «Белэнергомаш — БЗЭМ». Электрическая мощность станции составляет 24,2 МВт, тепловая — 80 Гкал/ч, что делает ее самой маломощной ТЭЦ в Белгороде.