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Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов стал лауреатом Премии за свободу и будущее прессы

The Insider
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Российский журналист-расследователь и основатель The Insider Роман Доброхотов стал лауреатом Премии за свободу и будущее прессы (Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien) 2026 года, которую ежегодно присуждает Medienstiftung der Sparkasse Leipzig. Премия вручается журналистам и организациям, внесшим значительный вклад в защиту свободы слова и независимой журналистики.

В фонде назвали Доброхотова «одним из самых известных независимых журналистов России» и отметили, что его биография отражает превращение России «из сравнительно либерального общества в автократическое государство, где критически настроенным голосам угрожают, заставляют замолчать или вынуждают покинуть страну».

«Даже в эмиграции они, как и Доброхотов, остаются под угрозой длинной руки Владимира Путина и его преступных спецслужб», — заявил исполнительный директор фонда Штефан Зеегер.

Жюри отметило расследования The Insider о крушении рейса MH17 над Донбассом, деятельности хакерской группы Fancy Bear, покушении на Сергея Скрипаля и Алексея Навального, об убийстве в берлинском Тиргартене (1, 2, 3), а также расследование побега бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека. В фонде подчеркнули, что эти материалы были подготовлены «в чрезвычайно сложных условиях».

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