В Японии установят больше 800 камер для наблюдения за медведями. С 1 апреля животные убили как минимум 5 человек

Власти Японии начали устанавливать в горах на севере страны камеры видеонаблюдения для изучения популяции медведей. В следующие четыре года сеть камер должна охватить всю страну. Об этом пишет издание Japan Times со ссылкой на представителя министерства окружающей среды Ю Такахаси.

Кроме камер, в местах обитания медведей установят специальные банки с медом, смешанным с вином, причем закрепят их на высоте, достаточной для того, чтобы заставить медведя, привлеченного лакомством, подняться на задние лапы. В таком положении камера сможет запечатлеть уникальный рисунок из белых отметин на груди медведя, что позволит точно считать животных.

На прошлой неделе власти сообщили, что начали расследование по факту смерти мужчины, обнаруженного мертвым со следами укусов. Если подтвердится, что его убил медведь, он станет уже шестой жертвой этих животных с 1 апреля. Все эти люди погибли в горном регионе Тохоку — именно там и начато развертывание системы наблюдения за медведями. По данным властей, впервые с 2017 года с апреля по июнь произошло больше двух случаев смертей из-за медведей. За прошлый год в Японии погибло 13 человек, более 100 получили ранения.

Численность медведей в Японии выросла примерно с 15 тысяч особей в 2012 году до около 54 тысяч в 2025-м — во многом благодаря ограничениям на охоту, введенным ради сохранения популяции, которая в 1980-е годы резко сократилась. В докладе организации Japan Bear Network сообщается, что с 1978 по 2018 год ареал обитания медведей в Японии увеличился примерно вдвое — во многом из-за массового оттока населения из сельских районов. По мере того, как деревни пустели, заброшенные сады с хурмой, каштанами и грецким орехом стали кормовой базой для животных. Дополнительную роль сыграла авария на АЭС в Фукусиме — зона отчуждения вокруг нее превратилась в нетронутый ареал, где медведи расселились беспрепятственно.

Власти рекомендуют людям избегать одиночных походов в горы, прикреплять колокольчик к своим сумкам и иметь при себе баллончики с отпугивающим медведей перцовым спреем.

Впрочем, аэрозоль тоже может оказаться не вполне безопасным — по сообщениям местных СМИ, из почтового отделения Нагои были госпитализированы 5 человек после того, как 22-летний гражданин Вьетнама Хуинь Нят Дуй нечаянно привел такой баллончик в действие. Ему пришлось объясняться с полицией, он принес извинения за свои действия.