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Британский премьер Стармер принес извинения от имени правительства за принудительные усыновления детей матерей-одиночек в 1950–1970-х годах

The Insider
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Премьер-министр Великобритании во время выступления в Палате общин принес официальные извинения от имени британского правительства людям, пострадавшим от практики принудительной передачи усыновителям детей, родившихся у матерей, не состоявших в браке. С 1950-х по 1970-е годы на территории Англии и Уэльса у матерей были отняты 185 тысяч младенцев. Об этом сообщает Би-би-си. 

«Это не ваш позор. Это никогда не был ваш позор. Это наш позор. Матери, многие из которых были молодыми, уязвимыми и беззащитными, были принуждены, подвергнуты запугиванию или введены в заблуждение, полагая, что у них нет иного выбора, кроме как лишиться своих детей. Какое ужасное деяние!» — сказал Стармер. 

Во время его речи в зале присутствовали некоторые из матерей, лишившихся детей из-за принудительного усыновления, и уже ставшие взрослыми дети, выросшие в приемных семьях. 

Перед тем, как принести официальные извинения, Стармер встретился на Даунинг-стрит, 10 с группой активисток, среди которых была бывшая депутат от Лейбористской партии Энн Кин. В 1966 году, когда ей было 17 лет, она сама родила сына, которого у нее в итоге отняли. Как рассказала Кин журналистам в 2021 году, ребенка забрали на восьмой день после родов, не предупредив ее и не дав ей с ним попрощаться. 

Ее рассказ, наряду с другими, подтверждает, что хотя женщины формально должны были подписывать согласие для передачи ребенка на усыновление, на практике это часто делалось под давлением со стороны врачей, соцработников, священников и сотрудников так называемых приютов для матерей и младенцев, где незамужние женщины вынуждены были жить во время беременности, скрываясь от общественного осуждения. От женщин также скрывали, что они имеют право на финансовую помощь или другие виды поддержки, которые могли бы позволить им воспитывать своих детей достойно, и убеждали, что у них нет другого выхода. Кроме того, из-за законов об усыновлении, действовавших в тот период и измененных лишь в 1970-х, контакт между биологической матерью и усыновленным ребенком был фактически невозможен — ни мать, ни ребенок не имели информации друг о друге. Некоторые из тех, кто прошел через процедуру принудительного усыновления, в итоге смогли восстановить контакт, однако на это потребовались десятилетия. 

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