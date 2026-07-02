В трех регионах России на складах скопился трехлетний запас препаратов от сердечных заболеваний. Врачи говорят о нехватке льготных лекарств

Росздравнадзор при проверке реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выяснил, что в трех регионах России и на двух оккупированных территориях Украины на складах скопились трехлетние запасы лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом было доложено на заседании оперштаба Минздрава РФ с участием представителей регионов, сообщает владимирское «Зебра TV», ознакомившись с видеозаписью мероприятия.
В число названных регионов вошли Владимирская, Ульяновская и Челябинская области России, а также «ДНР» и оккупированная часть Херсонской области. Большая часть препаратов на складах не дойдет до льготников, поскольку у них истечет срок годности, отмечает «Зебра TV».
Опрошенные журналистами владимирские врачи считают, что причина сложившейся ситуации в ошибках планирования со стороны регионального Минздрава. По словам врачей, власти закупают не те лекарства, что востребованы у пациентов, и в неадекватных объемах. В результате бюджетные средства тратятся впустую, а пациенты недополучают лекарства, которые им необходимы.
Также на заседании оперштаба Минздрава РФ рассказали, что во Владимирской области выявлены более 16 тысяч отсроченных рецептов на льготные лекарства. Это значит, что пациенты не могут получить назначенные врачами препараты. Ранее владимирский Минздрав утверждал, что отсроченных рецептов в регионе нет.