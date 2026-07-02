В трех регионах России на складах скопился трехлетний запас препаратов от сердечных заболеваний. Врачи говорят о нехватке льготных лекарств

Росздравнадзор при проверке реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выяснил, что в трех регионах России и на двух оккупированных территориях Украины на складах скопились трехлетние запасы лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом было доложено на заседании оперштаба Минздрава РФ с участием представителей регионов, сообщает владимирское «Зебра TV», ознакомившись с видеозаписью мероприятия.

В число названных регионов вошли Владимирская, Ульяновская и Челябинская области России, а также «ДНР» и оккупированная часть Херсонской области. Большая часть препаратов на складах не дойдет до льготников, поскольку у них истечет срок годности, отмечает «Зебра TV».

Опрошенные журналистами владимирские врачи считают, что причина сложившейся ситуации в ошибках планирования со стороны регионального Минздрава. По словам врачей, власти закупают не те лекарства, что востребованы у пациентов, и в неадекватных объемах. В результате бюджетные средства тратятся впустую, а пациенты недополучают лекарства, которые им необходимы.