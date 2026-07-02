Руководившего задержаниями на протестах в Петербурге майора Сентемова приговорили к 3,5 года условно за избиение владельца магазина

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Центрального района Руслана Сентемова к 3,5 года лишения свободы условно по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия. Ему также запретили почти на 2 года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что в ночь на 28 сентября 2024 года Сентемов, находясь при исполнении, вытащил из служебной машины задержанного мужчину, который находился в наручниках, и несколько раз ударил его по лицу, ушам, носу и лбу, в том числе головой и кулаком. После этого полицейский силой усадил его обратно в автомобиль. По версии суда, у Сентемова не было законных оснований применять физическую силу.

Сентемов признал вину, извинился перед потерпевшим и выплатил ему 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. При этом он утверждал, что в момент избиения не находился при исполнении служебных обязанностей, однако суд счел обратное. Испытательный срок для бывшего полицейского составит два года.

Как пишет «Медиазона», прокуратура просила назначить Сентемову 4 года колонии общего режима. Издание также сообщало, что потерпевшему Вардану Арутюняну диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Сентемов известен как один из руководителей задержаний на протестных акциях в Петербурге. В 2018 году после задержания участника акции «Бессмертный ГУЛАГ» он заявил, что президент России якобы обязал граждан обращаться к нему «господин полицейский». Эта фраза стала мемом.