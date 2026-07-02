Умер хабаровский журналист Сергей Мингазов, которого судили за репосты о Буче

Журналист Forbes Сергей Мингазов умер в возрасте 57 лет. О его смерти сообщили его адвокат Константин Бубон и журналист Дмитрий Низовцев.

Последние годы Мингазов боролся с онкологическим заболеванием третьей стадии. В феврале и марте он перенес две операции.

В апреле 2024 года Мингазова задержали по делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для уголовного дела стал «репост публикации о событиях в Буче», сделанный еще в апреле 2022 года в Telegram-канале журналиста. Позже суд приговорил его к штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Прокуратура обжаловала это решение, в результате чего штраф вырос до 2,5 млн рублей, однако затем сторона обвинения снова подала жалобу, назвав приговор «чрезмерно мягким». Изначально прокурор запрашивал для него 6 лет лишения свободы. В результате в декабре прошлого года дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Мингазова писала, что, несмотря на назначенные курсы химиотерапии и операции, суд отказывался приостановить рассмотрение дела.

Сергей Мингазов работал в журнале Forbes, сотрудничал с «Коммерсантом» и «Ведомостями».