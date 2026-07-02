Google проиграл ЕС судебную тяжбу по антимонопольному делу. Компании выписали рекордный штраф более чем в 4 млрд евро

Корпорация Google в четверг, 2 июля, окончательно проиграла многолетнюю судебную тяжбу с антимонопольными органами ЕС. Высший суд Европейского союза отклонил ее апелляционную жалобу на штраф в размере более 4 млрд евро. Об этом пишут агентство Reuters и издание Deutsche Welle.

Штраф был наложен еще в 2018 году, изначально он составлял 4,3 млрд евро. Еврокомиссия тогда обвинила корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением ее операционной системы Android на рынке. В качестве одной из причин были указаны требования к производителям телефонов предварительно устанавливать на устройства Google Play, Google Search и Chrome.

На протяжении всех этих лет Google пыталась оспорить этот штраф. В 2022 году ей удалось снизить его сумму — нижестоящий суд снизил штраф до 4,1 млрд евро. Позже Google подала апелляцию в Суд Европейского союза, высшую европейскую судебную инстанцию, но тот встал на сторону антимонопольных служб.

Представители Google уже назвали иск «необоснованным». Суд обвинили в том, что он не учел инвестиции компании в открытость Android для пользователей. Еще раньше компания ставила в упрек ЕС то, что Брюссель закрывает глаза на аналогичную практику Apple по продвижению собственных сервисов на iPhone, отмечает DW.

Это дело — лишь один из нескольких антимонопольных споров между Google и ЕС. Штраф, вынесенный компании, стал рекордным за время работы антимонопольных органов ЕС, пишет Reuters. Всего же за последние десять лет компания Google накопила штрафы от ЕС на сумму около 11 млрд евро за различные нарушения антимонопольного законодательства.