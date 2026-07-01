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Неизвестные с ручным противотанковым гранатометом захватили торговое судно у берегов Йемена — UKMTO

The Insider
Судно GOLDEN ARSENAL. Фото: MarineTraffic

Судно GOLDEN ARSENAL. Фото: MarineTraffic

Британский Центр морских торговых операций (UKMTO) сообщил о вооруженном нападении на торговое судно в Аденском заливе, у побережья Йемена. Этот район расположен по другую сторону Аравийского полуострова от Ормузского пролива и является одним из ключевых участков мирового судоходства на пути из Красного моря в Индийский океан.

1 июля UKMTO переквалифицировал первоначальное предупреждение о подозрительной активности в незаконное проникновение на борт судна (Illegal Boarding).

Согласно сообщению, к судну подошла маломерная лодка с четырьмя вооруженными людьми. UKMTO уточняет, что нападавшие были вооружены ручным противотанковым гранатометом (РПГ). После проникновения на борт они повредили ходовой мостик и несколько прилегающих помещений. Экипаж успел укрыться в цитадели и, по данным британского центра, не пострадал.

Хотя UKMTO традиционно не раскрывает название судна, судя по времени и месту инцидента, речь, вероятно, идет о торговом судне GOLDEN ARSENAL (IMO 9493212), выяснил The Insider.  Согласно данным системы Starboard Maritime Intelligence, именно GOLDEN ARSENAL в указанное UKMTO время прервал обычное движение и начал совершать аномальные маневры, которые были зафиксированы системой мониторинга. Кроме того, данные Starboard показывают, что после инцидента другие суда начали обходить этот участок Аденского залива, изменяя маршруты вокруг предполагаемого места нападения.

Путь судна GOLDEN ARSENAL в Аденском заливе

Путь судна GOLDEN ARSENAL в Аденском заливе

Starboard Maritime Intelligence | The Insider

GOLDEN ARSENAL ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Согласно данным международных судовых реестров, зарегистрированным владельцем судна является компания GOLDEN ARSENAL CO LTD, а техническим и коммерческим управляющим — румынская компания AB Bulkers Group Ltd (Констанца), которая управляет судном с ноября 2020 года.

Это уже второй серьезный инцидент с коммерческим судном в регионе менее чем за неделю. 27 июня UKMTO сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе. Тогда судно было поражено неопознанным снарядом, получило повреждения ходового мостика, однако экипаж не пострадал.

Эти нападения происходят вскоре после того, как Международная морская организация (IMO) была вынуждена приостановить начатую операцию по эвакуации судов из Персидского залива. Поводом стала атака на коммерческое судно в Оманском заливе. Тогда генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что организация решила заново оценить гарантии безопасности для судов, несмотря на ранее объявленное снижение уровня угрозы для судоходства в регионе.

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