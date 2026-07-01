Британский Центр морских торговых операций (UKMTO) сообщил о вооруженном нападении на торговое судно в Аденском заливе, у побережья Йемена. Этот район расположен по другую сторону Аравийского полуострова от Ормузского пролива и является одним из ключевых участков мирового судоходства на пути из Красного моря в Индийский океан.

1 июля UKMTO переквалифицировал первоначальное предупреждение о подозрительной активности в незаконное проникновение на борт судна (Illegal Boarding).

Согласно сообщению, к судну подошла маломерная лодка с четырьмя вооруженными людьми. UKMTO уточняет, что нападавшие были вооружены ручным противотанковым гранатометом (РПГ). После проникновения на борт они повредили ходовой мостик и несколько прилегающих помещений. Экипаж успел укрыться в цитадели и, по данным британского центра, не пострадал.

Хотя UKMTO традиционно не раскрывает название судна, судя по времени и месту инцидента, речь, вероятно, идет о торговом судне GOLDEN ARSENAL (IMO 9493212), выяснил The Insider. Согласно данным системы Starboard Maritime Intelligence, именно GOLDEN ARSENAL в указанное UKMTO время прервал обычное движение и начал совершать аномальные маневры, которые были зафиксированы системой мониторинга. Кроме того, данные Starboard показывают, что после инцидента другие суда начали обходить этот участок Аденского залива, изменяя маршруты вокруг предполагаемого места нападения.