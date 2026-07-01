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Верховный суд РФ ограничил применение «схемы Долиной»: продавец не может вернуть квартиру только из-за того, что его обманули мошенники

The Insider
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Верховный суд сформулировал единые подходы по делам об оспаривании сделок с жильем. Обзор касается в том числе случаев, когда продавец квартиры после сделки заявляет, что действовал под влиянием мошенников, и требует вернуть недвижимость.

Такие дела получили известность как «схема Долиной» — по имени певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру в Хамовниках, а затем заявила, что стала жертвой мошенников. Суды нижестоящих инстанций сначала вернули ей квартиру, но Верховный суд позже признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье.

Верховный суд счел, что обман продавца третьими лицами сам по себе не означает, что сделку нужно отменять автоматически. В частности нижестоящие инстанции должны проверять, был ли покупатель добросовестным и мог ли понять, что продавец был обманут. Если продавец утверждает, что в момент сделки не понимал значения своих действий или не мог руководить ими, это нужно доказать. В том числе суд должен исследовать его состояние именно на момент продажи. Если истец уклоняется от такой проверки, это может стать основанием для отказа в иске.

Сделку разрешается признать недействительной только в том случае, если покупатель знал или должен был знать об обмане. В таком случае стороны будут обязаны вернуть друг другу полученное.

Дело известной певицы вызвало широкий общественный резонанс. В публичной дискуссии его стали называть «эффектом Долиной». Процесс повлиял на рынок вторичного жилья. Осенью 2025 года схема с оспариванием сделок стала применяться массово: только за прошедший год от подобных отмененных сделок пострадали более 3 тысяч семей. Доверие к пожилым продавцам упало, покупатели начали требовать справки о дееспособности и нотариальное заверение сделок. 

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